Precio de la gasolina hoy 28 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía hoy miércoles
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El miércoles comienza y si tienes previsto coger el coche hoy, lo primero de todo es saber dónde repostar dado que el precio de la gasolina es algo que siempre preocupa. De hecho, lo lleva haciendo desde hace meses por lo que es importante mirar bien y comprar precios ya que a veces en apenas unos kilómetros podemos encontrar diferencias marcadas. Y para saber bien cuáles son, y dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía hoy, nada como recurrir de nuevo al Geoportal en el que aparece toda la información actualizada a primera hora.
Precio de la gasolina hoy 28 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.545 €/l.
- San Jerónimo Gasolinera. Sevilla. Avenida Medina y Galnares, 76. Precio: 1.699 €/l.
- E.S. María Auxiliadora. Valencina de la Concepción. Carretera de Extremadura N-630, km 809. Precio: 1.705 €/l.
- Sajardines. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar-Benacazón, km 3. Precio: 1.719 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.759 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.769 €/l.
- Repsol. El Trobal. Carretera El Trobal-Los Palacios, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- BP. El Viso del Alcor. Avenida de la República de Nicaragua, 36. Precio: 1.799 €/l.
- Galp. Quinto. Autovía Sevilla-Utrera, km 2,5. Precio: 1.809 €/l.
- Shell. La Roda de Andalucía. Autovía A-92, km 123. Precio: 1.829 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- BP. El Viso del Alcor. Avenida de la República de Nicaragua, 36. Precio: 1.959 €/l.
- BP. Sevilla. Carretera N-IV Madrid-Cádiz, km 531,5. Precio: 1.959 €/l.
- Shell. La Roda de Andalucía. Autovía A-92, km 123. Precio: 1.969 €/l.
- Cepsa. Cazalla de la Sierra. Carretera A-432, km 45,5. Precio: 1.969 €/l.
- Sajardines. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar-Benacazón, km 3. Precio: 1.999 €/l.
- Cepsa. Dos Hermanas. Avenida de Andalucía, 230. Precio: 1.999 €/l.
- Repsol. Gerena. Calle del Puente Sin Baranda, 0. Precio: 2.015 €/l.
Diésel
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.715 €/l.
- San Jerónimo Gasolinera. Sevilla. Avenida Medina y Galnares, 76. Precio: 1.799 €/l.
- Sajardines. Sanlúcar la Mayor. Carretera Sanlúcar-Benacazón, km 3. Precio: 1.859 €/l.
- E.S. María Auxiliadora. Valencina de la Concepción. Carretera de Extremadura N-630, km 809. Precio: 1.865 €/l.
- Los Ventolines (Agla). Pilas. Carretera Pilas-Villamanrique, km 1,5. Precio: 1.869 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Quinto. Autovía Sevilla-Utrera, km 2,5. Precio: 1.959 €/l.
- Repsol. El Trobal. Carretera El Trobal-Los Palacios, s/n. Precio: 1.985 €/l.
- BP. El Viso del Alcor. Avenida de la República de Nicaragua, 36. Precio: 1.989 €/l.
- Shell. La Roda de Andalucía. Autovía A-92, km 123. Precio: 1.999 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.709 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.719 €/l.
- Galp. Barbate. Carretera CA-393 Vejer-Barbate, km 95,7. Precio: 1.744 €/l.
- Carrefour. Jerez de la Frontera. Carretera Nacional IV, km 641, Puerta del Sur. Precio: 1.749 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este, glorieta de la Barriada Nueva. Precio: 1.769 €/l.
- Carrefour. Algeciras. Carretera Cádiz-Málaga, km 106,25, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.769 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1.799 €/l.
- Codes. San Roque. Polígono Industrial Guadarranque, parcela 9A-D, autovía A-7 (N-340), km 0. Precio: 1.809 €/l.
Gasolina 98
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.839 €/l.
- Carrefour. Arcos de la Frontera. Carretera Nacional N-342, km 26,8. Precio: 1.839 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.849 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera A-2001, km 5. Precio: 1.885 €/l.
- Carrefour. Algeciras. Carretera Cádiz-Málaga, km 106,25, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.899 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1.899 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.909 €/l.
- Carrefour. Jerez de la Frontera. Carretera Nacional IV, km 641, Puerta del Sur. Precio: 1.919 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este, glorieta de la Barriada Nueva. Precio: 1.929 €/l.
- Codes. San Roque. Polígono Industrial Guadarranque, parcela 9A-D, autovía A-7 (N-340), km 0. Precio: 1.939 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Jerez de la Frontera. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Eni. Algeciras. Polígono El Rosario, parcela IV, s/n. Precio: 1.899 €/l.
- Galp. Barbate. Carretera CA-393 Vejer-Barbate, km 95,7. Precio: 1.899 €/l.
- Carrefour. La Línea de la Concepción. Avenida de la Colonia, 9. Precio: 1.909 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.939 €/l.
- Carrefour. Jerez de la Frontera. Carretera Nacional IV, km 641, Puerta del Sur. Precio: 1.939 €/l.
- BP. Jerez de la Frontera. Nueva Ronda Este, glorieta de la Barriada Nueva. Precio: 1.949 €/l.
- Carrefour. Algeciras. Carretera Cádiz-Málaga, km 106,25, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.949 €/l.
- Carrefour. Los Barrios. Carretera Cádiz-Málaga, km 112,9. Precio: 1.949 €/l.
- Codes. San Roque. Polígono Industrial Guadarranque, parcela 9A-D, autovía A-7 (N-340), km 0. Precio: 1.959 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.678 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.699 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.715 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,9. Precio: 1.739 €/l.
- Agla. Casarabonela. Carretera A-357, Zalea-Ardales, km 33,2. Precio: 1.749 €/l.
- BP. Nerja. Carretera MA-105, km 0,3. Precio: 1.795 €/l.
- Agla. Montecorto. Carretera A-374, km 12,5. Precio: 1.799 €/l.
- BP Monda. Monda. Carretera A-355, km 20. Precio: 1.825 €/l.
- Moeve. Cártama. Autovía Campillos-Málaga, km 50,05. Precio: 1.839 €/l.
Gasolina 98
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- BP. Nerja. Carretera MA-105, km 0,3. Precio: 1.925 €/l.
- Shell. Coín. Avenida Reina Sofía, s/n. Precio: 1.948 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,9. Precio: 1.959 €/l.
- Carrefour. Antequera. Carretera N-343, km 65. Precio: 1.959 €/l.
- BP Monda. Monda. Carretera A-355, km 20. Precio: 1.965 €/l.
- BP Miramar Benalmádena. Benalmádena. Parcela I.C., Santángelo, Arroyo de la Miel, 1. Precio: 1.965 €/l.
- Moeve. Cártama. Autovía Campillos-Málaga, km 50,05. Precio: 1.979 €/l.
- E.S. Maridi. Cómpeta. Carretera MA-111, km 16,65. Precio: 1.999 €/l.
Diésel
- Agla. Pizarra. Carretera Subzona a Álora. Precio: 1.808 €/l.
- Agraria del Turón. Ardales. Avenida Blanes, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.835 €/l.
- Agla. Casarabonela. Carretera A-357, Zalea-Ardales, km 33,2. Precio: 1.837 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.839 €/l.
- Agla La Ventilla. Parauta. Carretera A-397, km 11,9. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Montecorto. Carretera A-374, km 12,5. Precio: 1.909 €/l.
- BP. Nerja. Carretera MA-105, km 0,3. Precio: 1.989 €/l.
- BP Monda. Monda. Carretera A-355, km 20. Precio: 1.999 €/l.
- Moeve. Cártama. Autovía Campillos-Málaga, km 50,05. Precio: 1.999 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.649 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.679 €/l.
- Petrosol. Puente Genil. Calle La Rambla, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- E.S. María Auxiliadora. Posadas. Carretera de Palma del Río, km 32. Precio: 1.689 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. La Guijarrosa. Carretera Aldea Quintana-Puente Genil, km 10,100. Precio: 1.729 €/l.
- Repsol. Hornachuelos. Carretera Córdoba-Palma del Río, km 40. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- Eni. Córdoba. Carretera N-432 Badajoz-Granada, km 239,5. Precio: 1.799 €/l.
- FC Go. Cabra. Carretera A-343, km 10,7. Precio: 1.799 €/l.
- Santiago. Fuente Palmera. Carretera Fuente Palmera-La Ventilla L-120, km 0,5. Precio: 1.809 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.859 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.869 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.875 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.879 €/l.
- Repsol. Córdoba. Calle Artesanos, 8. Precio: 1.895 €/l.
- Family Energy. Montilla. Polígono Llanos de Jarata, 140, Centro Comercial Eroski. Precio: 1.899 €/l.
- Carrefour. Lucena. Polígono Los Polvillares, Plan Parcial, 1. Precio: 1.919 €/l.
- Repsol. Alcolea. Carretera N-IV, km 384,8. Precio: 1.935 €/l.
- Repsol. Almodóvar del Río. Carretera C-431, km 21. Precio: 1.959 €/l.
Diésel
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.759 €/l.
- E.S. María Auxiliadora. Posadas. Carretera de Palma del Río, km 32. Precio: 1.829 €/l.
- Petromarkt. Puente Genil. Calle Membrilleras, 5. Precio: 1.869 €/l.
- Petrosol. Puente Genil. Calle La Rambla, s/n. Precio: 1.869 €/l.
- FC Go. Cabra. Carretera A-343, km 10,7. Precio: 1.879 €/l.
- E.S. Nuestra Señora del Rosario. La Guijarrosa. Carretera Aldea Quintana-Puente Genil, km 10,100. Precio: 1.929 €/l.
- Eni. Córdoba. Carretera N-432 Badajoz-Granada, km 239,5. Precio: 1.939 €/l.
- E.S. El Granadal. Córdoba. Avenida Azabache, s/n. Precio: 1.945 €/l.
- Repsol. Hornachuelos. Carretera Córdoba-Palma del Río, km 40. Precio: 1.969 €/l.
- Santiago. Fuente Palmera. Carretera Fuente Palmera-La Ventilla L-120, km 0,5. Precio: 1.969 €/l.
Precio de la gasolina hoy 28 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy miércoles:
Gasolina 95
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.569 €/l.
- Minioil Otura. Otura. Carretera Otura-Dílar, s/n. Precio: 1.629 €/l.
- Galp. Huétor Tájar. Autovía A-92, km 200,2. Precio: 1.724 €/l.
- Repsol. La Calahorra. Carretera N-324, km 238,1. Precio: 1.725 €/l.
- BP Ogiplata. Ogíjares. Carretera de Granada, km 2,8. Precio: 1.749 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.755 €/l.
- Repsol. Albuñán. Carretera Guadix-Jerez del Marquesado, km 6. Precio: 1.755 €/l.
- Repsol. Motril. Avenida Enrique Martín Cuevas, 45. Precio: 1.789 €/l.
- MC. Alomartes. Carretera de Íllora, km 7. Precio: 1.809 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera del Aeropuerto, km 0,5. Precio: 1.943 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.689 €/l.
- Galp. Huétor Tájar. Autovía A-92, km 200,2. Precio: 1.844 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.850 €/l.
- Repsol. La Calahorra. Carretera N-324, km 238,1. Precio: 1.885 €/l.
- BP Ogiplata. Ogíjares. Carretera de Granada, km 2,8. Precio: 1.889 €/l.
- BP E.S. Alpujarra. Órgiva. Carretera Comarcal 333, km 16,145. Precio: 1.899 €/l.
- Repsol. Salobreña. Avenida del Mediterráneo, 29. Precio: 1.899 €/l.
- Repsol. Motril. Avenida Enrique Martín Cuevas, 45. Precio: 1.929 €/l.
- Gor. Gor. Autovía A-92N, km 12. Precio: 2.119 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera del Aeropuerto, km 0,5. Precio: 2.146 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- Minioil Otura. Otura. Carretera Otura-Dílar, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- MC. Alomartes. Carretera de Íllora, km 7. Precio: 1.869 €/l.
- E.S. Mirador de Poqueira. Pampaneira. Carretera GR-421, km 54,074. Precio: 1.915 €/l.
- BP Ogiplata. Ogíjares. Carretera de Granada, km 2,8. Precio: 1.929 €/l.
- Galp. Huétor Tájar. Autovía A-92, km 200,2. Precio: 1.944 €/l.
- Repsol. La Calahorra. Carretera N-324, km 238,1. Precio: 1.945 €/l.
- Repsol. Albuñán. Carretera Guadix-Jerez del Marquesado, km 6. Precio: 1.959 €/l.
- Repsol. Motril. Avenida Enrique Martín Cuevas, 45. Precio: 1.965 €/l.
- Airport Granada. Santa Fe. Carretera del Aeropuerto, km 0,5. Precio: 2.063 €/l.
Con estos listados ya sabemos dónde repostar hoy miércoles, pero si deseas consultar precios en otro momento, o quieres mirar cualquier otra ciudad andaluza, puedes entrar en el Geoportal y ver datos actualizados además de buscar ubicaciones a partir de mapas como este que te mostramos a modo de ejemplo, de Sevilla: