Precio de la gasolina hoy 27 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Cuál es el precio de la gasolina hoy martes 27 de octubre y dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía
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El martes arranca y serán muchos los conductores que cojan hoy el coche en Andalucía con la intención de ir a trabajar, llevar a los niños al colegio o hacer cualquier otro desplazamiento no sin antes pasar por la gasolinera y repostar, de modo que resulta imprescindible saber bien cuál es el precio de la gasolina hoy martes 27 de octubre y dónde se encuentran las gasolineras más baratas en algunas de las principales ciudades andaluzas como Sevilla, Cádiz o Málaga. De este modo, y a partir de los datos que encontramos en el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, aquí es donde puedes repostar más barato.
Precio de la gasolina hoy 27 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si deseas saber dónde están las gasolineras más baratas de Sevilla, toma nota porque son estas que ahora enumeramos:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.527 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.538 €/l.
- Masfuel. La Rinconada. Carretera A-8002, km 7,6. Precio: 1.538 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.538 €/l.
- Moove. Alcalá del Río. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.538 €/l.
- Tamoil. Utrera. Carretera A-394, km 16. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Sevilla. Calle Parsi 7, 7. Precio: 1.539 €/l.
- Ballenoil. Sevilla. Calle Granito, 1. Precio: 1.539 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.539 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.709 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.759 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, carretera de Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.849 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.859 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- 7267. Camas. Carretera de Extremadura, km 28. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.699 €/l.
- Ballenoil. Morón de la Frontera. Calle del Yeso, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.715 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.715 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.725 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo de Calonge, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.725 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.725 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.725 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para poder repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.608 €/l.
- SCA Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.610 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Barrio Nuevo. Diseminado Carretera N-340, 17. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida de Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.635 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.639 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.639 €/l.
- Petroprix. Los Arenales. Calle Albert Einstein, 17. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.759 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.759 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.819 €/l.
- Galp. Chiclana de la Frontera. Calle Cruz de la Calzada Pelagá, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Carrefour. El Puerto de Santa María. Carretera Madrid-Cádiz, km 653. Precio: 1.839 €/l.
- Repsol. Arcos de la Frontera. Carretera Arcos-El Bosque, km 3. Precio: 1.845 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen derecho. Precio: 1.845 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, km 1, margen izquierdo. Precio: 1.845 €/l.
Diésel
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Ballenoil. Rota. Avenida María Auxiliadora, 35. Precio: 1.709 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- SCA Nuestra Señora de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.750 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Alameda Solano, 18, N-340A, km 5,1. Precio: 1.755 €/l.
- Plenergy. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 35. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Avenida de los Descubrimientos, 64. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Camino Águila Real, 22. Precio: 1.755 €/l.
- Petroprix Chiclana. Chiclana de la Frontera. Avenida del Mueble, 28. Precio: 1.755 €/l.
- Ballenoil. Chiclana de la Frontera. Calle de los Electricistas, 1. Precio: 1.755 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.579 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.599 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.609 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.609 €/l.
- Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.624 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.632 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.637 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.637 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.637 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.689 €/l.
- Lisbona Oil. Torre del Mar. Calle Angustias, 1. Precio: 1.833 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.839 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.869 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.869 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Agla Petroleros Mijas. Mijas. Polígono Molino de Viento, 1. Precio: 1.898 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.689 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.709 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, número 3. Precio: 1.737 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.737 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.737 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.737 €/l.
- S.C.A.A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.748 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
Si vives en Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy:
Gasolina 95
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.509 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.529 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.529 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.599 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.613 €/l.
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Enerplus. Córdoba. Avenida de las Lonjas, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Avenida de Libia, 34. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Córdoba. Plaza de Colón, s/n. Precio: 1.639 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.639 €/l.
Gasolina 98
- Fueling. Lucena. Calle Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.799 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.839 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Espejo. Calle Regiones Devastadas, 37. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.864 €/l.
- Petroil Energy Azahara. Córdoba. Carretera C-431 Córdoba-Palma del Río, km 3,300. Precio: 1.865 €/l.
Diésel
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.659 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.659 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al recinto ferial. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.749 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.749 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.749 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.753 €/l.
Precio de la gasolina hoy 27 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Y si estás en Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.579 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente (N-432), km 427. Precio: 1.579 €/l.
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa (N-323a), km 0. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.585 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.585 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.585 €/l.
Gasolina 98
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera de Tovares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.775 €/l.
- E.S. Ogicañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.799 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.809 €/l.
- San Lázaro. Granada. Carretera de la Sierra, km 313. Precio: 1.814 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.819 €/l.
Diésel
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.719 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.729 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.729 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.729 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.729 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.729 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.729 €/l.
Con los listados que acabamos de ver, ya sabemos dónde repostar en las principales ciudades de Andalucía durante este martes, pero si deseas hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y comprobar los precios actualizados viéndolos además en forma de mapa como este que te mostramos a modo de ejemplo de Sevilla y que te va a servir para dar con las gasolineras de forma más rápida y directa.