Muere un hombre tras robar un cuchillo en una pescadería y cortarse el cuello en el centro de Sevilla

Un hombre de unos 40 años ha muerto esta mañana en plena calle del centro de Sevilla tras provocarse múltiples autolesiones en el cuello con un cuchillo de grandes dimensiones que robó de una pescadería. Sobre las 12 del mediodía el fallecido entró en la pescadería, le arrebató un cuchillo a la dueña del establecimiento después de forcejar con ella y comenzó a clavarse el arma de forma repetida en el cuello, en el pecho y en la barriga mientras se dirigía a la calle Luis Montoto, donde quedó tendido en el suelo ante los atónitos vecinos que presenciaron los hechos.

Antes de entrar en la pescadería, el hombre, al que nadie fue capaz de reconocer como vecino del barrio, había pedido un cuchillo a los camareros de un bar cercano, la Bodeguita La Chicotá, también en la calle Luis Montoto, lo que provocó que le echaran del local. De ahí se dirigió directo a la pescadería, donde fue directo a colarse detrás del mostrador ante la sorpresa de las dos trabajadoras, que pensaban que estaban siendo víctimas de un atraco. De inmediato se produjo un forcejeo con una de las dependientas, que sufrió rasguños leves, y en cuanto el hombre se hizo con el cuchillo, comenzó a clavárselo en el cuello ante el horror de las dos mujeres.

Cuando salió a la calle, se fue al centro de la vía pública ante la sorpresa de los transeúntes y de los vehículos que transitaban por la zona. Un trabajador de un centro médico cercano trató de desarmarle pero no lo consiguió, mientras el hombre se quedó plantado de rodillas en mitad de la calle y cubierto de sangre.

Los vecinos rápidamente avisaron al Servicio de Emergencias 112, pero no pudieron evitar que siguiera acuchillándose. Enseguida se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios del 061, que intentaron reanimarle pero ante la gravedad de las lesiones no pudieron evitar el fallecimiento. Después cortaron el tráfico y establecieron el dispositivo policial y sanitario habitual en estos casos.