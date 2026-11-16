Cielos poco nubosos y brumas en Andalucía hoy, según AEMET

Cielos poco nubosos dominarán el conjunto del territorio andaluz este 16 de noviembre de 2026, aunque se esperan intervalos de nubes altas en la tarde. Las mañanas traerán brumas y bancos de niebla, especialmente en las zonas bajas. Las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán sin cambios, mientras que las máximas se mantendrán estables en el litoral mediterráneo y ascenderán en el resto de la región. Los vientos, por su parte, serán flojos y variables.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 16 de noviembre

Cielo despejado y temperaturas agradables en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde el sol asomará tímidamente a las 08:04. Durante la madrugada, la temperatura se mantiene fresca a 11 grados, acompañada de un viento ligero que soplará del noreste. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá gradualmente hasta alcanzar los 19 grados, aunque la sensación térmica será un tanto más cálida, especialmente en un ambiente que se percibe algo cargado, con una humedad alcanzando el 95%.

Ya por la tarde, el sol brillará con más fuerza, estableciendo una máxima de 22 grados. El viento seguirá presente, aunque suave, con velocidades de 5 km/h. En esta jornada de octubre, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo disfrutar de unas agradables horas de luz hasta la puesta del sol a las 18:12. Sin riesgo de lluvia, podemos dejar los paraguas en casa y disfrutar de este día otoñal que promete ser encantador.

CÃ³rdoba: cielos grises y lluvias aisladas

El sol asoma tímidamente en Córdoba, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, arrastrando consigo nubes cargadas que anuncian una jornada inestable. A medida que avanza la mañana, la temperatura se mantiene en un fresco 9 grados, pero la sensación térmica puede descender, generando un ambiente algo gélido que resulta atípico para esta época del año.

Durante la tarde, el cielo se torna más gris y la humedad, que ya alcanza niveles del 100%, puede provocar lluvias aisladas. El viento, con ráfagas que llegarán hasta los 30 km/h, agrega un extra de intensidad a la jornada. Es recomendable llevar un paraguas, ¡no se confíen con el sol de la mañana!

En Huelva, cielos nublados y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con cielos ligeramente nublados que permitirán disfrutar de temperaturas agradables. Las máximas alcanzarán los 21 grados, mientras que por la mañana y durante la tarde hay una sutil probabilidad de lluvia, acompañada de vientos suaves.

Este tipo de tiempo invita a salir a la calle y aprovechar el ambiente, ideal para un paseo por el parque o una tranquila tarde en una terraza. Las condiciones son perfectas para disfrutar de las actividades diarias sin preocupaciones.

Agradable jornada para disfrutar al aire libre en CÃ¡diz

El día amanece en Cádiz con un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica se mantendrá en torno a los 14 grados, pero se espera que el termómetro suba hasta alcanzar una máxima de 20 grados por la tarde. La brisa del viento, que soplará de manera suave a unos 5 km/h, aportará algo de frescura al ambiente húmedo, con niveles de humedad que alcanzan hasta el 85%.

Al caer la tarde, el cielo seguirá parcialmente nublado y la temperatura se sentirá agradable. La jornada cuenta con 10 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:03 hasta su puesta a las 18:15. No hay probabilidad de lluvia significativa, por lo que es un buen momento para disfrutar al aire libre en esta fresca y luminosa jornada gaditana.

JaÃ©n: sol radiante y ambiente cálido

La jornada en Jaén comienza con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo matutino. Las temperaturas rondan los 10 grados, subiendo suavemente hasta alcanzar los 19 por la tarde, mientras la brisa del noreste, a unos 5 km/h, aporta una agradable frescura.

A medida que avanza el día, el sol se mantendrá como protagonista, favoreciendo un ambiente cálido y acogedor. Es recomendable salir con ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, para aprovechar al máximo esta maravillosa jornada primaveral.

Cielo despejado con chubascos laterales en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 12°C. A medida que avance el día, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 22°C, mientras una suave brisa del sureste con ráfagas de hasta 20 km/h aportará un toque de dinamismo.

Sin embargo, se prevé un aumento en la humedad relativa, que podría provocar algunos chubascos intermitentes a partir de media mañana. Por la tarde-noche, es recomendable llevar un paraguas, ya que podrían presentarse precipitaciones puntuales que sorprendan a los desprevenidos.

Granada: cielos despejados y sol radiante

La mañana en Granada se presenta tranquila, con cielos despejados que invitan a disfrutar del aire fresco. Las temperaturas rondan los 9 grados, lo que brinda una sensación térmica agradable y un ambiente ideal para pasear mientras la ciudad despierta.

A medida que avance el día, se espera que el sol brille con más intensidad, alcanzando los 19 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera para aprovechar al máximo este buen tiempo, pero no olvides una chaqueta para la noche, cuando el termómetro descenderá nuevamente a los 9 grados.

AlmerÃ­a: despejado y soleado con viento suave

Las primeras horas traen consigo un fresco despertar en Almería, con temperaturas que rondan los 14 grados. A medida que avance la mañana, el sol comenzará a asomarse, elevando el termómetro hasta los 21 grados en la tarde, mientras que el cielo se irá despejando, permitiendo disfrutar de un ambiente más agradable.

No obstante, con la llegada de la tarde, el viento soplará suavemente de dirección predominante y se recomienda salir con una chaqueta ligera, ya que aunque el día se presenta mayormente despejado, la sensación térmica podría descender en la noche a 14 grados. Aprovechen el día antes de que el sol se esconda a las 17:59.