Cielos nublados y lluvias en Andalucía hoy según AEMET, con vientos suaves y ligero descenso de temperatura

Cielos parcialmente nublados dominarán hoy, 14 de noviembre de 2026, en buena parte de Andalucía, con precipitaciones moderadas, especialmente en la vertiente atlántica, donde se esperan momentos de lluvia intensa y persistente. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, con vientos flojos provenientes del suroeste, aunque se prevén intervalos moderados de poniente en el litoral mediterráneo oriental.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 14 de noviembre

Chubascos y ambiente pesado durante el día en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, trayendo consigo un día notablemente inestable. Esta jornada, con un ambiente cargado, nos acompañará un mal tiempo que se manifestará con probables chubascos a lo largo de todo el día, especialmente por la mañana y la tarde. Las rachas de viento alcanzarán hasta 20 km/h, creando una atmósfera un tanto enérgica. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados, pero la sensación térmica podría hacer sentir más calor del que indican los termómetros.

Ya por la tarde, las nubes irán acumulándose, aunque la lluvia no cejará en su intento de sorprender a los sevillanos. La ventana de luz que nos regala el sol será corta, desde las 08:02 hasta las 18:13, así que es un buen momento para disfrutar de breves espacios al aire libre. La humedad rondará el 100%, intensificando la sensación de pesadez en el ambiente. Al caer la noche, las temperaturas se mantendrán alrededor de los 18 grados, con una frescura que recordará a los que prefieren un abrigo ligero.

CÃ³rdoba: ráfagas de viento y lluvias intensas

La brisa en Córdoba hoy susurra presagios de inestabilidad, mientras las nubes grises se acumulan en el horizonte, preparándose para descargar su contenido. La mañana amanece con temperaturas frescas que rondan los 14 grados y un cielo parcialmente cubierto que, aunque parezca clemente al inicio, rápidamente se tornará amenazante a medida que avanza el día, con un 100% de probabilidad de lluvia.

La tarde contrastará con la calma matutina, ya que se prevé una intensa lluvia que podría producirse sin descanso. El viento soplará del sur a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán los 30 km/h, haciendo que la sensación térmica se sienta aún más baja, llegando a los 11 grados. Es recomendable llevar un paraguas y un abrigo, ya que la alta humedad hará que la jornada sea especialmente fresca y algo incómoda.

En Huelva, cielo nublado con posibles lluvias

El tiempo se presenta estable a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y los 22 grados. La mañana será algo nubosa, mientras que por la tarde, el cielo se despejará ligeramente, aunque no se descartan algunas lluvias suaves. Un viento moderado de dirección variable acompañará la jornada.

Es un excelente momento para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas, ya que el ambiente se mantendrá tranquilo. Aprovechar el día será una buena opción para conectar con la naturaleza y relajarse un poco.

Nubes y posibilidad de lluvia en CÃ¡diz

En la ciudad de Cádiz, este día comienza de manera gris, con un 100% de probabilidad de lluvia que se siente especialmente intensa durante la madrugada y la mañana. La temperatura mínima se sitúa en 16°C, pero la sensación térmica puede bajar hasta 17°C, lo que genera un ambiente húmedo y pesado. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con tendencia a mejorar un poco en la tarde, aunque con un 85% de probabilidad de lluvia. La máxima alcanzará los 21°C, mientras que el viento soplará de forma moderada desde el oeste a 15 km/h, sin ser motivo de preocupación.

A lo largo de la jornada, se podrán disfrutar de unas 10 horas de luz, desde la salida del sol a las 08:01 hasta su puesta a las 18:16. Aunque la sensación de frescura dominará, conviene estar preparado para la lluvia que podría hacer acto de presencia en cualquier momento. La tarde traerá temperaturas más agradables, en torno a los 20°C, aunque seguirán las nubes y la posibilidad de chubascos es alta. A pesar de la humedad que sentiremos, el día se presenta como una jornada interesante para disfrutar de la belleza de Cádiz, siempre bajo la amenaza del agua.

JaÃ©n: día lluvioso y fresco con chubascos

En Jaén, la mañana se presenta con un cielo cubierto que anuncia un día lluvioso, con temperaturas que rondan los 15 grados y una sensación térmica similar, creando un ambiente fresco y húmedo. A medida que avanzamos hacia la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá alta, con nubes grisáceas que pueden traer chubascos intermittentes y temperaturas que apenas alcanzarán los 19 grados.

Con esa inestabilidad en el tiempo, se recomienda llevar un paraguas y vestirse de forma cómoda pero abrigada, ya que las noches serán frías, con mínimas alrededor de 14 grados. La mejor opción es disfrutar de un buen libro en casa mientras el agua cae, o contemplar los paisajes cambiantes de nuestro entorno.

Cielo cubierto y chubascos persistentes en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo cubierto y una sensación de humedad intensa. La mañana arranca fresca, con temperaturas que rondan los 15 grados, pero a medida que avanzamos hacia la tarde, el mercurio alcanzará los 23 grados. Se anticipan chubascos intermitentes desde media mañana, con probabilidad del 65% de lluvia, que se intensificarán en la tarde-noche, donde las precipitaciones podrían ser más persistentes, así que es recomendable tener un paraguas a mano.

Con el viento soplando del sur a 10 km/h, la tarde podría traer un ligero alivio térmico, aunque la elevada humedad podría hacer que se sienta más calurosa. La probabilidad de lluvia aumentará a un 80%, por lo que sería prudente planificar actividades en interiores. La sensación térmica puede variar entre 14 y 23 grados, así que un abrigo ligero podría ser útil para la noche.

Granada: cielos grises y lluvias persistentes

La jornada en Granada se presenta con cielos grises y una atmósfera cargada; la probabilidad de lluvias es alta desde la madrugada hasta el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 10 y 16 grados. A lo largo del día, la situación no mejorará, ya que las precipitaciones continuarán en la tarde-noche y la sensación térmica se mantendrá fresca, llegando a máximas de 18 grados. Un consejo práctico: es recomendable llevar paraguas y vestir ropa impermeable para disfrutar sin preocupaciones de un día inminentemente lluvioso.

AlmerÃ­a: cielo mayormente claro con viento y posibles lluvias

Las primeras horas traen un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 16°C, pero a medida que avanza el día, el termómetro alcanzará hasta 22°C en la tarde. Aunque el cielo se mantendrá mayormente claro, el viento soplará del sur a una velocidad media de 30 km/h, provocando ráfagas que podrían alcanzar los 55 km/h.

A lo largo de la tarde-noche, una atmósfera más inestable podría traer consigo algunas precipitaciones puntuales, con un 40% de probabilidad de lluvia. Se recomienda tener a mano un paraguas si planeas salir, ya que la humedad se sentirá alta, alcanzando hasta un 90%, especialmente al caer la noche.