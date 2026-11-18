Cielos poco nubosos dominarán el litoral mediterráneo de Andalucía, mientras que en el resto de la comunidad se esperan cielos cubiertos con precipitaciones débiles ocasionales, especialmente en las sierras. Las temperaturas ascenderán, siendo notable el aumento de las mínimas en amplias zonas del interior. Además, se prevén vientos moderados de componente oeste, con intervalos fuertes en el tercio oriental y rachas muy intensas en las montañas.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 18 de noviembre

Cielo cubierto y lluvias persistentes en Sevilla

El cielo se despereza lento en Sevilla, donde la jornada promete ser todo un desafío para los paraguas. Con una probabilidad de precipitaciones que no da tregua, el agua se asoma tanto por la mañana como por la tarde, dejando el ambiente pesado y cargado. Las temperaturas oscillarán entre 19 y 26 grados, aunque la sensación térmica podría subir hasta los 26, haciendo que el aire se sienta más cálido, especialmente en las horas centrales del día.

Ya por la tarde, el viento del sureste soplará a una velocidad moderada de 20 km/h, ideal para mover las nubes, aunque no será suficiente para secar el suelo empapado. Después del mediodía, la humedad se mantendrá alta, mientras que el sol comenzará a esconderse detrás de un telón gris, despidiéndose a las 18:11. Si alguna vez pensaste que una tarde lluviosa podía ser melancólica, aquí tienes una oportunidad para disfrutar de la belleza íntima de Sevilla bajo la lluvia.

CÃ³rdoba: viento fuerte y lluvias persistentes

Un velo de inestabilidad se cierne sobre Córdoba, anticipando un día marcado por sorpresas. Las primeras luces de la mañana traen consigo un viento del sur que sopla con fuerza, mientras nubes oscuras amenazan con desbordar en lluvias torrenciales, dejando la atmósfera cargada y húmeda.

La jornada comenzará con temperaturas suaves, alrededor de 18 grados, pero se prevé un descenso notable en la tarde, con máximas alcanzando solo los 25. Las lluvias serán persistentes, con una probabilidad del 100% durante todo el día y rachas de viento que podrían superar los 35 km/h. Es recomendable equiparse con paraguas y ropa adecuada para enfrentar esta jornada inestable.

En Huelva, ambiente variable con nubes y posible lluvia

La jornada se presenta con un tiempo algo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 19 y 24 grados. Durante la mañana y la tarde, existe la posibilidad de algunas lluvias dispersas, mientras que un viento suave del SO acompañará la tarde, aportando una sensación fresca y agradable.

Este ambiente moderadamente variable invita a disfrutar de un agradable paseo, ideal para realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un café en alguna terraza local. La tranquilidad de la jornada promete momentos de relax y desconexión.

Ambiente húmedo y lluvioso todo el día en CÃ¡diz

El día amanecerá en Cádiz con un ambiente notablemente húmedo, con una probabilidad de lluvia del 100% que se extenderá a lo largo de la jornada. Con temperaturas mínimas alrededor de los 20°C y una sensación térmica que puede bajar a los 20°C, el ambiente se sentirá pesado. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá cubierto y las lluvias serán persistentes, con vientos del sur de hasta 20 km/h, lo que puede generar algunas ráfagas de hasta 30 km/h.

Por la tarde-noche, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un constante 100%. La temperatura máxima alcanzará solo los 22°C, brindando un día fresco y gris a los gaditanos. Con el sol saliendo a las 08:05 y poniéndose a las 18:14, disfrutaremos de unas 10 horas de luz, pero parece que será mejor resguardarse y prepararse para un amplio paraguas si se pretende salir.

JaÃ©n: cielos nublados y lluvias a la vista

La mañana se presenta con cielos algo nublados y un ambiente fresco que ronda los 19 grados. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se intensificará, especialmente en la tarde-noche, por lo que es recomendable llevar paraguas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 22 grados y aunque el viento soplará suave del sur, la sensación térmica puede hacer que se sienta un poco más fresco. Para disfrutar de la jornada, no está de más incluir una chaqueta ligera.

Tarde inestable con chubascos posibles en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con mínimas que rondan los 18°C y un cielo despejado, pero a medida que avanza el día, la temperatura se elevará hasta los 24°C, trayendo consigo un aumento en la nubosidad. La tarde se presenta inestable, con probabilidades de chubascos intermitentes y una sensación térmica que podría alcanzar los 25°C.

Para quienes planeen estar al aire libre, es recomendable estar preparados ante la posibilidad de lluvias puntuales en la tarde-noche. Además, el viento del sureste soplará suavemente a 10 km/h, con ráfagas que alcanzarán hasta 30 km/h, lo que podría generar una ligera brisa. Mantengan a mano un paraguas por si el cielo decide soltar algunas gotas.

Granada: ambiente fresco y lluvioso hoy

La jornada se presenta con cielos cubiertos y una fuerte posibilidad de lluvias desde la madrugada. Las temperaturas rondarán entre los 15 y 18 grados, dando una sensación más fresca, especialmente por la mañana, cuando la humedad será elevada.

A medida que avance el día, se espera que las lluvias persistan tanto por la tarde como por la noche, manteniendo un ambiente húmedo y fresco. Es recomendable llevar paraguas y ropa impermeable para afrontar el día con mayor comodidad.

AlmerÃ­a: cielo azul con nubes dispersas

Las primeras horas traen una suave brisa del sur que acompaña un cielo despejado, mientras la temperatura se sitúa en agradables 17 grados. A medida que avance la mañana, el termómetro irá ascendiendo, alcanzando los 24 grados por la tarde, ideal para disfrutar de un día al aire libre bajo un cielo azul, aunque con algunas nubes dispersas.

A lo largo de la tarde, el viento se hará sentir con rachas de hasta 50 km/h, lo que aportará un ligero frescor a las altas temperaturas. Se recomienda llevar ropa ligera, pero tal vez una chaqueta para las horas de la noche cuando las temperaturas bajen a 18 grados. La jornada promete ser tranquila, perfectas condiciones para actividades exteriores.