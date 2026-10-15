La Cámara de Cuentas detecta «ilegalidades» en el Ayuntamiento de la izquierda andalucista de Casariche

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha detectado «incumplimientos de legalidad» en las áreas de personal y contratación menor del Ayuntamiento de Casariche (Sevilla), un municipio gobernado por Con Andalucía, la coalición de izquierdas que aglutina a formaciones como Izquierda Unida y Podemos. El informe del órgano fiscalizador cuestiona la gestión municipal de las horas extraordinarias, la planificación de los recursos humanos y la contratación de servicios que, en algunos casos, se han prestado sin la correspondiente cobertura contractual.

El documento, elaborado tras fiscalizar ambas áreas del Consistorio, señala deficiencias que afectan a la justificación de determinados pagos a empleados públicos y a la organización de los procedimientos de contratación. Las conclusiones sitúan bajo la lupa la gestión administrativa de un ayuntamiento cuya responsabilidad política corresponde al partido andalucista de izquierdas Con Andalucía.

Uno de los aspectos más relevantes del informe se encuentra en el pago de gratificaciones por horas extraordinarias. La Cámara de Cuentas advierte que los expedientes revisados no incluyen, en la mayoría de los casos, una explicación individualizada de las circunstancias que motivaron esos trabajos adicionales. La documentación se limita habitualmente a indicar el número de horas realizadas y la cantidad que debe abonarse.

Esta falta de información impide comprobar si las horas responden a situaciones excepcionales o a necesidades permanentes de los servicios municipales, así como verificar el cumplimiento del límite legal de 80 horas extraordinarias anuales.

Horas extra en la Policía Local y ayuda a domicilio

El órgano fiscalizador también pone el foco en dos servicios municipales. Por un lado, los trabajadores de ayuda a domicilio reciben retribuciones por trabajar durante los fines de semana mediante el concepto de horas extraordinarias, pese a que la continuidad de esta actividad durante esos periodos forma parte de las necesidades habituales del servicio. La Cámara considera que deberían utilizarse los conceptos retributivos previstos en el convenio colectivo para estas circunstancias.

Por otro lado, la reducida plantilla de la Policía Local obliga a programar habitualmente turnos de refuerzo que se pagan como horas extraordinarias. Según el informe, esta práctica responde a necesidades estructurales, no ocasionales, y encarece el gasto municipal al remunerar esos servicios en condiciones más costosas que la jornada ordinaria.

Contratos menores recurrentes

Las deficiencias detectadas también afectan a la contratación pública. La Cámara de Cuentas considera que el Ayuntamiento carece de una organización y de medios humanos y materiales adecuados para planificar sus necesidades y garantizar una contratación eficiente.

Entre los ejemplos analizados figura el alquiler de equipos de sonido por 6.600 euros, sin IVA, en un contrato cuyo proveedor ya había facturado el mismo importe por servicios idénticos en 2023. Además, constan servicios similares por 14.000 euros durante 2022, facturados por otros proveedores. El órgano fiscalizador concluye que el gasto acumulado durante los tres ejercicios supera los límites establecidos para la contratación menor y responde a necesidades recurrentes que podían haberse planificado previamente.

La fiscalización también identifica pagos por asesoramiento en servicios de arquitectura sin cobertura contractual durante tres ejercicios consecutivos. En concreto, el Ayuntamiento reconoció obligaciones por 19.345 euros en 2022, 18.320 euros en 2023 y 17.443 euros en 2024, IVA incluido. La Cámara considera que, dada la continuidad de estos servicios, deberían haberse sometido a un procedimiento de licitación pública que garantizase la publicidad, la concurrencia y la transparencia.