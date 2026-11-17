Hoy, 17 de noviembre de 2026, la región de Andalucía se preparará para un cambio en el tiempo, con cielos que pasarán de poco nubosos a muy nubosos. Habrá precipitaciones moderadas, especialmente en el oeste, mientras que en el extremo oriental las lluvias serán menos probables. Las temperaturas mínimas descenderán en el litoral mediterráneo, mientras que el resto de la región registrará un ligero ascenso o mantendrá valores similares. Los vientos serán de suroeste, con posibles rachas fuertes en áreas expuestas.

Consulta la previsión del tiempo en Andalucía hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Andalucía hoy 17 de noviembre

Chubascos amenazan en un día denso en Sevilla

El cielo de Sevilla se despereza lentamente mientras avanzamos hacia el día, pero no se engañen, pues las nubes marchan con intenciones decididas a provocar chubascos a lo largo de la jornada. Con un viento suave que sopla del sur a unos 15 km/h, las temperaturas oscilan entre los 12°C de la mañana y alcanzarán un lustroso 22°C por la tarde, aunque la sensación térmica podría rozar esos mismos dos puntos, haciéndonos sentir un calor más acusado.

Ya por la tarde-noche, la amenaza de lluvia se intensifica, con una probabilidad que sugiere que las gotas de agua podrían unirse a nuestra experiencia sevillana. El porcentaje de humedad disparado hasta el 100% hará que el ambiente se sienta cargado y denso, como si la ciudad esperara un abrazo refrescante de la lluvia. La puesta de sol, prevista para las 18:11, iluminará el horizonte antes de darle paso a la noche, mientras la naturaleza se prepara para el espectáculo que puede ofrecer en este húmedo día otoñal.

CÃ³rdoba: cielo gris y lluvias al caer la tarde

Córdoba despierta envuelta en un manto gris, con la promesa de un día marcado por la inestabilidad. Las sombras de las nubes se reflejan en las calles, mientras el viento del noreste acaricia el rostro de los transeúntes, anticipando cambios drásticos en el tiempo. A medida que avanza la jornada, el cielo se oscurecerá y las lluvias harán su aparición, intensificándose hacia la tarde-noche, cuando la probabilidad de precipitaciones alcanza el 100%.

Por la mañana, las temperaturas se mantienen frescas, en torno a los 10 grados, pero a medida que avanza el día, se esperan máximas de hasta 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica será más fría, especialmente con la llegada de ráfagas que podrían superar los 30 km/h. Es aconsejable salir preparado: mejor llevar paraguas y un abrigo ligero, porque la situación se tornará más complicada con el pasar de las horas.

En Huelva, cielo nublado con lluvias laterales

El tiempo se presentará mayormente nuboso a lo largo del día, con temperaturas que oscilarán entre los 17 y 22 grados. Aunque se prevén algunas lluvias por la tarde-noche, la mañana y la tarde ofrecerán momentos tranquilos, con viento del suroeste que soplará a una velocidad moderada.

Un ambiente adecuado para disfrutar de un paseo o realizar actividades al aire libre, ya que la sensación térmica se mantendrá en niveles agradables. Aprovecha este tiempo para desconectar y disfrutar de lo que ofrece el día.

Ambiente variable con lluvias imminentes en CÃ¡diz

Este día en Cádiz se presenta con un amanecer nublado, donde el cielo mostrará un 16% de cobertura, pero no se espera lluvia por la mañana. Con temperaturas que rondan los 19°C, el ambiente será fresco y cómodo. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se desatarán lluvias inminentes con una probabilidad del 100% y el cielo se oscurecerá con nubes densas y un aumento en la sensación térmica, que alcanzará los 22°C. El viento del suroeste soplará con fuerza, alcanzando ráfagas de hasta 40 km/h, lo que hará que se sienta un entorno más pesado.

Con la humedad relativa tocando el 100% por la tarde-noche, la jornada se volverá bastante húmeda. La puesta del sol será a las 18:14, lo que nos dará unas 10 horas de luz, pero, lamentablemente, la mayor parte de esta será con lluvias que dejarán un día variable y algo incómodo para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar paraguas si se planea salir, especialmente en la tarde.

JaÃ©n: cielos nublados y lluvias por la tarde

La mañana en Jaén se presenta con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 10 grados. A medida que avancemos hacia la tarde, el tiempo se tornará más inestable, con una alta probabilidad de lluvias que comenzarán a hacerse notar, alcanzando los 19 grados como máxima. A lo largo de la jornada, el viento soplará del suroeste con una velocidad suave. Es recomendable llevar un paraguas y optar por ropa ligera pero abrigadora, ya que la sensación térmica puede variar con la lluvia.

Cielo despejado con chubascos en la tarde en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas alrededor de 12°C. A medida que avanza la mañana, el mercurio subirá alcanzando los 22°C por la tarde, haciendo de este un día agradable para disfrutar al aire libre. El viento soplará del sureste a 20 km/h, aportando un toque dinámico a la jornada.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y chubascos puntuales, así que es recomendable llevar un paraguas si planeas salir. La sensación térmica máxima alcanzará los 24°C, lo que nos recuerda que, aunque haya cambios en el cielo, el calor nos acompañará durante buena parte del día.

Granada: nubes y lluvia a la vista

En la mañana granadina, los cielos se presentarán cubiertos y humedos, con temperaturas alrededor de los 10 grados que impartirán una sensación térmica ligeramente más fría. A medida que avance el día, el tiempo empeorará y las nubes se tornarán más amenazantes, con elevada probabilidad de lluvia por la tarde-noche. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad se disparará, especialmente al caer la tarde.

AlmerÃ­a: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del día en Almería. Con temperaturas frescas de 14°C, el sol se asomará a las 07:50, brindando calor gradual hasta alcanzar los 21°C por la tarde, cuando el cielo se mantendrá claro.

Sin embargo, a medida que el viento sople del suroeste a 25 km/h, se prevé que la sensación térmica alcance los 22°C, creando un ambiente agradable. Se recomienda aprovechar la jornada al aire libre, ya que no se vislumbran lluvias durante la tarde-noche.