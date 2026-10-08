Los puntos de recarga de coches eléctricos en España crecen a la mitad de ritmo que la media europea

España se queda casi a la cola de Europa en infraestructura de recarga para el coche eléctrico. El indicador que elabora ANFAC la sitúa en 15,9 puntos sobre 100, prácticamente la mitad que la media de la Unión Europea, que alcanza los 31,5.

Según el Barómetro de Electromovilidad del tercer trimestre de 2026, publicado este jueves por la patronal de fabricantes, sólo la República Checa (10,4) y Hungría (6,8) presentan una red de recarga menos desarrollada que la española. Hasta Italia (16,6) supera a España.

La red pública española suma 58.075 puntos de recarga, tras incorporar 1.393 nuevos entre julio y septiembre, un 2,5% más que en el trimestre anterior. Sin embargo, el ritmo de despliegue se ha frenado en seco respecto a 2025.

Un frenazo en el despliegue

Durante los nueve primeros meses del año se han instalado 5.003 puntos de recarga, frente a los 13.382 del mismo periodo de 2025. Es decir, España ha sumado este año apenas el 37,4% de los puntos que incorporó un año antes.

Con esta cifra, el país sólo ha recorrido el 7,1% del camino hacia su objetivo de 2026, fijado en 124.000 puntos públicos. A un trimestre de cerrar el año, quedan pendientes casi 66.000 puntos, más de los que suma hoy toda la red.

El freno también se refleja en el indicador. La puntuación española de infraestructura sólo ha subido 0,5 puntos en el trimestre, un avance más moderado que en periodos anteriores y en línea con la desaceleración de las instalaciones.

Casi 18.000 puntos sin funcionar

A la lentitud se suma un problema que ANFAC vuelve a señalar: 17.965 puntos de recarga públicos están instalados pero fuera de servicio, bien por estar averiados, en mal estado o pendientes de conexión a la red de distribución eléctrica.

Esa cifra equivale al 23,6% de toda la infraestructura instalada en España. Si todos esos cargadores estuvieran operativos, el país dispondría de 76.040 puntos de recarga de acceso público, casi un tercio más que los actuales.

Por comunidades, Cataluña (3.606), la Comunidad de Madrid (2.562) y Andalucía (2.372) concentran el mayor número de puntos inoperativos. La patronal precisa que el estado de los cargadores procede de la información aportada por sus propios usuarios.

La burocracia, el gran freno

Para la asociación, la clave pasa por agilizar los procedimientos administrativos y, sobre todo, los trámites de acceso y conexión a la red eléctrica, que siguen retrasando la puesta en marcha de cargadores ya instalados.

El director general de ANFAC, José López-Tafall, ha advertido de que la ralentización acumulada en los tres primeros trimestres del año «requiere atención». «Necesitamos mantener el ritmo de despliegue para acompasarlo con el mercado», ha señalado.

López-Tafall considera clave «facilitar procesos para que los puntos ya instalados gracias al esfuerzo inversor de los operadores puedan entrar en funcionamiento cuanto antes».

Lejos de Noruega y Portugal

La comparativa europea deja a España en mal lugar. Noruega lidera con 82,5 puntos, seguida de Países Bajos (56,9), Francia (38,3) y Alemania (34,7). Incluso Portugal, con 23,6 puntos, supera con holgura al mercado español.

La brecha se amplía si se mide la red en relación con la población en edad de conducir. En ese indicador, España obtiene 20,6 puntos frente a los 46,7 de la media comunitaria, menos de la mitad.

En recarga rápida, la de 50 kW o más, España marca 11,1 puntos, frente a los 16,3 de la UE. Alemania (22,8), Francia (21,2) y Portugal (18,6) también se sitúan por delante en este apartado.

Europa avanza el doble de rápido

El retraso en recarga lastra el indicador global de electromovilidad, que combina mercado e infraestructura. España alcanza 27,8 puntos sobre 100, 0,9 más que en el trimestre anterior, mientras la media europea sube 1,8 puntos hasta los 42,1.

Es decir, Europa progresa al doble de velocidad que España, y la distancia se ensancha: el mercado español ya está 14,3 puntos por debajo de la media de la UE, nueve décimas más que hace tres meses.

Entre los países analizados por ANFAC, sólo Italia (23,3), Hungría (19,6) y la República Checa (17,4) presentan peores datos que España en este indicador global.

El mercado tira, la red no

La paradoja es que las ventas sí acompañan. Entre julio y septiembre se matricularon más de 76.000 turismos electrificados, y sólo en septiembre uno de cada tres coches vendidos en España fue electrificado.

El indicador de penetración del vehículo electrificado sube 1,4 puntos, hasta los 39,7, impulsado en parte por el Plan Auto+. Aun así, sigue lejos de los 52,6 de la media europea, que ha subido 3,5 puntos en el mismo periodo.

ANFAC advierte de que el crecimiento de las ventas debe ir acompañado de un desarrollo paralelo de la red para evitar que la falta de puntos de recarga se convierta en una barrera para la electrificación.

Poca potencia en la red

La calidad de la infraestructura es otro de los puntos débiles. El 68% de los puntos públicos son de baja potencia, de 22 kW o menos, lo que se traduce en tiempos de recarga que pueden superar las tres horas.

De los 1.393 puntos instalados este trimestre, 693 tienen 22 kW o menos y 399 alcanzan o superan los 150 kW. En total, España cuenta con 6.651 cargadores de alta potencia, el 11,4% de la red pública.

En las carreteras el problema se agrava: el 56% de los puntos interurbanos no supera los 22 kW y sólo el 10% ofrece 250 kW o más, una potencia clave para los desplazamientos de largo recorrido.

Suspenso en camiones

El transporte pesado es el gran olvidado. El propio borrador del Marco de Acción Nacional (MAN) elaborado por el Gobierno reconoce que España no cumple los objetivos del reglamento europeo AFIR en infraestructura de recarga.

Según ese documento, sólo el 56,6% de la red básica de carreteras cumple los requisitos europeos: estaciones de 400 kW con al menos un punto de 150 kW, a una distancia máxima de 60 kilómetros.

Tampoco se ha cumplido el objetivo de dotar a cada nodo urbano, antes del 31 de diciembre de 2025, de puntos para vehículos pesados con una potencia agregada de al menos 900 kW. Para López-Tafall, en este segmento «está casi todo por hacer».

Castilla y León lidera, Madrid a la cola

Por comunidades, Castilla y León encabeza el indicador de infraestructura con 24,6 puntos, seguida de Cantabria (22,1) y Navarra (21,9). Las mayores mejoras del trimestre corresponden a Extremadura, La Rioja y Castilla-La Mancha.

En el extremo opuesto, la Comunidad de Madrid ocupa el penúltimo puesto con 10,7 puntos, sólo por delante de Ceuta y Melilla (3,6), pese a contar con 8.563 puntos públicos, la segunda red más extensa tras la de Cataluña (12.197).

En el indicador global, Navarra se mantiene en cabeza con 41,3 puntos, por encima incluso de la media europea en penetración de vehículos, seguida de Castilla-La Mancha (32,5) y Castilla y León (31,9).

El 70% del objetivo de potencia

No todo son malas noticias. Según la metodología de la patronal europea ACEA, que exige 3 kW por cada eléctrico puro y 2 kW por cada híbrido enchufable, España ha alcanzado el 70% del objetivo de potencia instalada para 2026.

Veintidós provincias ya cumplen o superan ese objetivo, mientras que otras seis no llegan ni a la mitad. El mapa provincial de ANFAC sitúa a Madrid y Barcelona entre las que se quedan por debajo del 50%.

«España tiene una oportunidad para consolidarse como uno de los grandes polos industriales del vehículo electrificado en Europa», ha subrayado López-Tafall. «Sólo así podremos reducir la brecha con Europa y reforzar la competitividad de nuestra industria de automoción», ha concluido.