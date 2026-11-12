Mujeres rurales, cazadores y jóvenes empresarios se unen a Reconcilia España antes de su II Foro

El campo, el mar y el monte quieren hablar con una sola voz. Reconcilia España, la iniciativa que reclama que las decisiones sobre el medioambiente y el territorio se tomen contando con quienes lo trabajan y lo cuidan cada día. Este movimiento suma nueve nuevas organizaciones a su alianza a pocos días de celebrar su II Foro en Madrid.

Según ha informado la plataforma, impulsada por la entidad Legados, cuatro organizaciones se incorporan como socios: la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural (Afammer), la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (CEAJE), Fundación Independiente y Oikos.

Otras cinco la acompañan como entidades colaboradoras: Desayunos del Campo, SOS Rural, la Real Federación Española de Caza, Foro de Foros y el centro de pensamiento Territorio y Prosperidad. Todas ellas forman parte ya de la alianza y suscriben su Manifiesto.

Una alianza amplia y plural

Son organizaciones de ámbitos muy distintos. Van desde las mujeres y las familias del medio rural hasta los jóvenes empresarios, el mundo cinegético, la sociedad civil y el pensamiento. Lo que las une es un mismo punto de partida: el territorio no puede gestionarse de espaldas a quienes viven en él.

Su incorporación responde al propósito con el que nació Reconcilia España: crecer como una alianza amplia y plural. El objetivo es que sus propuestas lleguen a administraciones, parlamentos y programas políticos con la fuerza de muchas organizaciones, más allá de siglas y ciclos electorales.

La iniciativa parte de una constatación: muchas decisiones sobre clima y territorio se toman lejos de quienes las viven. Por eso defiende que conservación y producción dejen de plantearse como opuestas y que las soluciones lleguen «de abajo arriba».

Diez ejes de acción

El Manifiesto nació de un proceso participativo abierto tras el I Foro Reconcilia España, que reunió a más de 300 personas en Casa de América en noviembre de 2025. Acudieron representantes de más de 20 organizaciones y 15 ciudades.

Entre ellos había ganaderos, pescadores, apicultores, alcaldes de pequeños municipios, técnicos ambientales y asociaciones de mujeres rurales. De aquel encuentro salió un documento con diez ejes de acción y un diagnóstico claro: existe una desconexión entre quienes legislan y quienes trabajan y cuidan el territorio.

Sus propuestas incluyen prevenir los incendios con gestión activa del monte, garantizar el agua, asegurar la soberanía alimentaria —con las mismas reglas para lo que llega de fuera— y la energética, simplificar la carga administrativa y facilitar el relevo generacional en el campo.

Un momento decisivo

Las propuestas llegan en un contexto especialmente sensible para el medio rural. Por un lado, se negocia la Política Agraria Común (PAC) que regirá a partir de 2028, de la que depende buena parte de la renta de agricultores y ganaderos.

Por otro, España viene de dos temporadas de incendios extremas, que han vuelto a poner sobre la mesa el abandono del monte y la falta de gestión forestal. Para la alianza, ambos debates exigen escuchar antes a quienes sostienen la actividad en el territorio.

Con esa idea, este otoño La Senda de Reconcilia España ha llevado el Manifiesto al territorio para contrastarlo con quienes lo trabajan. Lo ha hecho en sesiones a puerta cerrada, para que cada participante pudiera hablar con libertad. Cerca de medio centenar de personas han tomado parte en ellas.

La voz de Zamora

La primera parada fue Zamora, el 15 de octubre. Allí, ganaderas y agricultores, industria agroalimentaria, grupos de acción local, asociaciones de mujeres rurales y técnicos debatieron sobre la cadena alimentaria, la futura PAC y el relevo generacional.

De aquella jornada salieron frases que resumen el sentir del sector primario. Una de ellas apunta directamente a los precios en origen: «Un litro de leche no puede costar menos que un litro de agua».

Otra se refiere a la prevención de los fuegos y al papel de la población rural: «Nadie tiene más interés en que el pueblo no arda que quien vive en él». Una reflexión que cobra fuerza en una provincia muy castigada por las llamas en los últimos veranos.

Agua en Cartagena

La Senda viajó después a Cartagena, el 22 de octubre. En la sesión murciana participaron agricultores, regantes, cooperativas, exportadores, entidades ambientales y miembros de la academia, que pusieron el foco en el agua, la reciprocidad comercial y la simplificación administrativa.

En ese encuentro intervino Miguel Buendía Prieto, de la Asociación para el Desarrollo Rural Campoder. «Toda nuestra vida la rigen decisiones políticas», señaló, para añadir que, precisamente porque esas decisiones se van a seguir tomando, «lo que necesitamos es calidad administrativa y política».

Buendía recalcó que la clave está en el enfoque: «No imponer decisiones, sino ofrecer soluciones a los problemas que afrontamos». Una frase que resume el espíritu con el que la alianza quiere trasladar sus propuestas a los responsables públicos.

Leche y pesca en Ferrol

La última sesión se celebró el 29 de octubre en el puerto de Ferrol. Allí, el sector agrario y pesquero gallego debatió sobre la rentabilidad de la cadena alimentaria, el relevo generacional y la reciprocidad comercial.

La elección no fue casual. Galicia es la primera comunidad productora de leche de España y la principal potencia pesquera del país, dos actividades que viven de cerca la presión de los costes, la competencia exterior y la falta de relevo.

Con estas tres paradas, la alianza ha recogido propuestas de territorios muy distintos: el interior agrícola y ganadero, el regadío mediterráneo y la costa atlántica. Todas ellas confluirán ahora en una misma cita en Madrid.

Cita el 19 de noviembre

Las propuestas de las tres sesiones se presentarán en el II Foro Reconcilia España, el jueves 19 de noviembre, a partir de las 17:00 horas, en Casa de América (Madrid). Las puertas se abrirán a las 16:30 y el encuentro, conducido por el periodista Manuel Campo Vidal, terminará hacia las 19:30 horas.

Tras la bienvenida de Manuel Campo Vidal, Javier Dorado, director ejecutivo de Legados, abrirá el foro con una pregunta: ¿qué es escuchar al territorio? Después, los protagonistas de La Senda contarán en primera persona lo que se escuchó en Zamora, Cartagena y Ferrol.

Orgullo de territorio

Llegará entonces el turno de Miguel Delibes, en una conversación moderada por Margarita López, directora de Foro de Foros. Hablarán de la relación entre las personas y la naturaleza y de la necesidad de reconciliar conservación y actividad humana para construir territorios vivos y prósperos.

En la mesa sobre quiénes cuidan el territorio, moderada por Valentina Martínez, directora de Oikos, intervendrán Josep Escandell, de la Real Federación Española de Caza; Natalia Corbalán, de SOS Rural y Desayunos del Campo, y Carmen Quintanilla, de Afammer. El cierre llevará las recomendaciones de La Senda a quienes toman las decisiones, para convertirlas en compromisos.

Con nueve nuevas voces, Reconcilia España llega a su segundo foro más fuerte y con un mensaje compartido por el campo, la caza, la empresa y la sociedad civil. Lo recoge su propio Manifiesto: «Nuestra tierra posee un patrimonio natural que es, junto con su pueblo, uno de nuestros mayores motivos de orgullo».

Programa detallado del II Foro Reconcilia España

Jueves 19 de noviembre de 2026 · Casa de América (Madrid)

16:30-17:00. Apertura de puertas

17:00. Inicio del foro

Bienvenida del periodista Manuel Campo Vidal.

17:06-17:11. Presentación de Reconcilia España

¿Qué es escuchar al territorio?, por Javier Dorado, director ejecutivo de Legados.

17:13-17:57. Escuchar. La voz del territorio

Moderación: Manuel Campo Vidal.

El territorio toma la palabra. Lo que se escuchó en Zamora, Cartagena y Ferrol durante La Senda, contado por sus protagonistas.

17:58-18:13. Cuidar, con Miguel Delibes

Moderación: Margarita López, directora de Foro de Foros.

Una conversación pausada y cercana sobre la relación entre las personas y la naturaleza. El foco está en la necesidad de reconciliar conservación y actividad humana para construir territorios vivos y prósperos.

18:14-18:39. Custodiar. Quiénes cuidan el territorio

Moderación: Valentina Martínez, directora de Oikos.

Organizaciones comprometidas con el desarrollo rural y territorial comparten su experiencia e iniciativas, y reflexionan sobre la importancia de las alianzas para llegar más lejos.

Real Federación Española de Caza: Josep Escandell.

SOS Rural / Desayunos del Campo: Natalia Corbalán.

Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural: Carmen Quintanilla.

18:40-19:25. Hacerlo posible

Moderación: Manuel Campo Vidal.

Las recomendaciones de La Senda llegan a manos de quienes toman decisiones, para que esas demandas se puedan convertir en compromisos.

19:25-19:30. Despedida, cierre y vino español

Horario sujeto a confirmación.