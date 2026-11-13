La eólica que vuela: España ya genera electricidad a 500 metros de altitud soltando cometas gigantes

Generar electricidad con cometas gigantes ha dejado de ser una idea de ciencia ficción. Esta tecnología renovable, que sustituye la torre de un aerogenerador por un cable y sus palas por una cometa, ya produce energía en Europa y cuenta también con un desarrollo propio en España.

Se trata de la energía eólica aerotransportada (Airborne Wind Energy, AWE), que utiliza grandes cometas y aeronaves conectadas a tierra mediante cables para aprovechar los vientos más intensos y constantes que soplan a mayor altitud, en torno a los 500 metros, muy por encima de donde llegan las turbinas.

Según Airborne Wind Europe (AWEU), la asociación europea que representa al sector, estos sistemas pueden generar electricidad empleando hasta un 90% menos de materiales que los aerogeneradores convencionales, lo que abre nuevas posibilidades para el aprovechamiento del viento allí donde hoy no llegan los parques eólicos.

Sin torres ni palas

El ahorro se explica por todo lo que desaparece: no hay torres de acero, ni cimientos de hormigón, ni palas de grandes dimensiones. Tampoco requieren buena parte de las materias primas críticas que utiliza la eólica convencional, uno de los cuellos de botella de la transición energética.

La mayoría de estas cometas gigantes funciona como un yoyó. La cometa vuela trazando ochos en el cielo y tira con fuerza del cable, que se desenrolla de un tambor conectado a un generador en tierra. Ese tirón constante es el que se transforma en electricidad.

Cuando el cable alcanza su longitud máxima, la cometa se coloca en una posición de menor resistencia y el cable se recoge de nuevo. Esta fase de recogida consume en torno al 20% de la energía producida, por lo que el balance de cada ciclo sigue siendo claramente positivo.

Un prototipo con sello español

España también está desarrollando su propia tecnología. La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en colaboración con la empresa española CT Ingenieros, ha creado el primer prototipo de energía eólica aerotransportada de diseño íntegramente español, uno de los proyectos pioneros del país.

El hito más relevante llegó el 21 de abril de 2026. Ese día, el equipo de la UC3M logró la primera generación de electricidad aislada de la red con un sistema de energía eólica aerotransportada en España, gracias a un demostrador de 20 kilovatios de potencia.

El sistema combina una cometa de tipo ala inflable de borde de ataque (LEI, por sus siglas en inglés), similar a las que se utilizan en el kitesurf, con una tecnología de conversión eléctrica propia desarrollada por los investigadores madrileños.

Con muy poco viento

Durante la última campaña de vuelo, el grupo obtuvo varias horas de datos de funcionamiento continuo y sin interrupciones. La velocidad media del viento fue de apenas 5 metros por segundo, con mínimos de 1 metro por segundo, por debajo del umbral de arranque de un aerogenerador convencional.

Los primeros resultados se presentaron en abril en el congreso anual de WindEurope, celebrado en Madrid. Allí, el investigador predoctoral de la UC3M Jorge González-García explicó que los datos de vuelo coinciden estrechamente con las simulaciones previas del equipo.

Esa coincidencia valida el diseño mecánico, las estrategias de control y la conversión de energía del demostrador, que integra baterías, supercondensadores y convertidores de potencia. Según los investigadores, el prototipo es capaz de generar electricidad de forma fiable, lo que abre la puerta a su futuro despliegue en España.

Una década de investigación

Detrás de este avance hay más de diez años de trabajo. Las actividades de la UC3M en energía eólica aerotransportada comenzaron formalmente en 2015 gracias a una Beca Leonardo de la Fundación BBVA, y desde 2021 la universidad colabora con CT Ingenieros.

Ambas entidades pusieron en marcha una cátedra de investigación conjunta, dirigida por los profesores Gonzalo Sánchez Arriaga y David Santos Martín, e inauguraron en el Parque Científico de la universidad un laboratorio y un centro de ensayos en vuelo para estos sistemas.

Para Santos Martín, profesor del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la UC3M, esta tecnología puede alcanzar el rango del megavatio en conexiones a red y utilizarse «para competir o complementar la energía eólica terrestre convencional y, sobre todo, la eólica marina».

Más del 80% del territorio

El potencial en España es amplio. Agustín Arjonilla, responsable de sistemas AWE de CT Ingenieros y miembro de la junta directiva de AWEU, sostiene que «más del 80% del territorio español es apto para la generación AWE», una cifra que da idea del recorrido de esta tecnología.

En un reciente webinar dirigido a agentes españoles, AWEU situó a España como uno de los mercados más prometedores de Europa para la eólica aerotransportada. Sus miembros se han reunido con autoridades nacionales y regionales, y en abril exhibieron una gran cometa de su socio Kitepower a las puertas de IFEMA.

El contexto acompaña. La eólica convencional es ya la primera tecnología del sistema eléctrico español y en 2025 representó el 24% del mix, según la Asociación Empresarial Eólica. Las cometas aspiran a sumar a ese recurso los vientos de altura que hoy nadie aprovecha.

Proyectos reales en Europa

En Europa, distintas empresas ya han demostrado la capacidad de las cometas gigantes para producir electricidad. La alemana SkySails Power opera desde finales de 2021 en la isla Mauricio una cometa de 120 metros cuadrados que vierte energía limpia a la red de la isla.

En Noruega, Kitemill prepara en el aeropuerto de Lista un parque de cometas de 1,2 megavatios, con un contrato de compraventa de energía ya firmado con Dalane Energi y operaciones previstas entre 2027 y 2029. El proyecto cuenta con financiación del Fondo de Innovación europeo.

En Alemania, primer país que incluyó esta tecnología en su ley de energías renovables en 2024, EnerKite ensaya en el estado de Hesse una cometa para la empresa Seipp & Kehl, que ha invertido unos 750.000 euros para cubrir parte del consumo de su planta industrial.

Islas y zonas aisladas

Entre sus posibles aplicaciones destacan el suministro energético en zonas aisladas, las islas y las ubicaciones con acceso limitado a la red eléctrica, donde la electricidad depende todavía en gran medida de generadores diésel. Es el caso de Mauricio, donde SkySails busca precisamente reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

Su menor necesidad de materiales y su rápido despliegue permiten llevar esta tecnología a lugares donde instalar un parque eólico convencional resulta difícil o demasiado caro. Además, puede integrarse en microrredes y en sistemas híbridos junto a la solar y las baterías.

Otra de sus ventajas es la movilidad. Un sistema de cometas puede trasladarse con relativa facilidad y servir de apoyo en operaciones de recuperación tras catástrofes, cuando las infraestructuras eléctricas han quedado dañadas, o abastecer a comunidades energéticas locales.

Un complemento renovable

El sector reconoce que todavía quedan retos regulatorios por resolver antes de dar el salto a gran escala. El secretario general de AWEU, Kristian Petrick, reclama esquemas de remuneración específicos que respalden los primeros proyectos comerciales y aceleren su llegada al mercado.

Desde Airborne Wind Europe se trabaja para impulsar la investigación, el desarrollo tecnológico y el despliegue comercial de estas cometas gigantes que generan electricidad, como complemento a las tecnologías renovables convencionales y con la vista puesta en un viento que sopla más fuerte cuanto más alto se vuela.