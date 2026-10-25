Una buena siembra… de agua: conoce la técnica ancestral que sigue rellenando nuestros acuíferos

La ciencia dice que no es posible cultivar agua ni tampoco resulta viable producirla artificialmente. La mejor manera de garantizar el sostenimiento de este recurso esencial para la vida es apostar por un uso eficiente del mismo que piense no sólo en nuestras necesidades, sino también en las necesidades de las generaciones futuras.

Para ello hay que contar con las tecnologías más avanzadas, pero sin olvidarnos de saberes ancestrales como los que hicieron posible, hace más de mil años, el desarrollo de una técnica todavía en uso, y que es conocida como siembra de agua. Básicamente consiste en excavar canales que permitan la infiltración del agua en el subsuelo para rellenar los acuíferos.

En España se encuentra el que es considerado como el sistema de recarga subterránea más antiguo de Europa. Se trata de las llamadas acequias de careo, que, según las evidencias históricas y arqueológicas, ya se utilizaban en Sierra Nevada durante las primeras etapas del periodo andalusí, entre los siglos VIII y X.

Lluvia y deshielo

Las acequias de careo son canales excavados en las laderas para recoger el agua del deshielo y de la escorrentía de lluvia y favorecer su llegada a los acuíferos. A diferencia de otros canales destinados al riego agrícola, estos se utilizan específicamente para infiltrar agua en el subsuelo.

Son relativamente estrechos y poco profundos, aunque pueden alcanzar longitudes de más de diez kilómetros. Además, carecen de revestimiento impermeable y siguen las curvas de nivel de las laderas.

Simas

A lo largo de su recorrido, el agua se infiltra en las zonas más permeables y en puntos concretos conocidos localmente como simas, donde el terreno presenta una elevada capacidad de infiltración.

El agua que penetra en el subsuelo contribuye a recargar las reservas subterráneas, que después pueden alimentar manantiales y ríos. De esta manera, una parte del agua captada durante los meses lluviosos y la temporada de deshielo queda almacenada y puede seguir circulando cuando las precipitaciones escasean y aumenta la demanda.

Siguen operativas

En Sierra Nevada existen actualmente 750 kilómetros de acequias de careo. Muchas de ellas continúan operativas, hasta el punto de que aportan más de la mitad de los recursos hídricos que circulan en verano por los ríos alpujarreños.

Así lo indica un estudio científico liderado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC) y publicado en la revista Journal of Hydrology: Regional Studies, en el que se analizan los aportes de agua que infiltran las acequias de careo en los acuíferos de ladera de la cuenca del río Mecina, en Mecina Bombarón (Granada).

Solución natural

Durante los años del periodo del estudio (2021–2023), que además resultaron escasos en precipitaciones, se pudo demostrar que hasta un 58% del agua que discurre por el río Mecina durante el verano se debía a la recarga realizada con una única acequia de careo.

«Este hecho resalta la importancia de una simple Solución Basada en la Naturaleza, con la que se puede superar el déficit de agua estival, cuando la demanda de agua es mayor», sostiene el principal autor del artículo, Thomas Zakaluk.

Declaración de Granada

Además de las acequias de careo de Sierra Nevada, existen sistemas similares de siembra de agua en otros puntos de la geografía española, como las caceras de la Sierra de Guadarrama, las zayas de la comarca de La Valduerna, en León, o las pesqueras y regaderas de la Sierra de Gredos.

Estas y otras muchas técnicas ancestrales se están recuperando en los últimos años gracias a la acción emprendida por multitud de comunidades de regantes tradicionales de todo el país. Más de 120 representantes de estos grupos firmaron a finales del pasado año la Declaración de Granada en defensa del regadío tradicional.

Economía circular

En este manifiesto se reivindica el papel de las acequias de riego como sistemas de economía circular que utilizan materiales naturales locales y no producen residuos. También destacan su bajísima dependencia tecnológica y energética, al estar basados en la gravedad.

«Algunas de sus técnicas tradicionales, como la recarga artificial de acuíferos y manantiales, son sistemas ingeniosos de siembra y cosecha de agua, y han sido reconocidos internacionalmente como sistemas integrales de gestión del agua y como ejemplos paradigmáticos de soluciones basadas en la naturaleza», añade la Declaración de Granada.

Prevención de incendios

El texto también pone el acento en la función estratégica de estos sistemas en la prevención de incendios, al reducir al mínimo los periodos de estiaje —en los que los ríos y arroyos llevan menos agua—, disminuir la temperatura y aumentar la humedad ambiental.

Adicionalmente funcionan como barreras verdes contra el fuego y facilitan la disponibilidad de agua para las labores de extinción.

Asimismo, reducen la erosión y el riesgo de corrimientos de tierra al mantener una buena cubierta vegetal. «Todo ello, con una huella de carbono mínima», apuntan sus promotores.

Patrimonio Cultural Inmaterial

En 2023, la UNESCO inscribió el riego tradicional en su Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, a propuesta conjunta de Austria, Alemania, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza.

Este reconocimiento internacional pone en valor no sólo las infraestructuras de riego, sino también los conocimientos, las técnicas y las formas de organización comunitaria que permiten gestionar el agua y transmitir estas prácticas de generación en generación.

Mientras, España ha dado un paso importante en esta misma dirección. El pasado mes de septiembre, los sistemas históricos y tradicionales de regadío fueron declarados Manifestación Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial, decisión que sienta las bases para que España se incorpore a la candidatura internacional de la UNESCO.