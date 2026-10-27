Las aerolíneas avisan: las exigencias verdes de Europa encarecerán los billetes de avión si no hay ayudas

Volar podría salir más caro en los próximos años. Es el temor de las aerolíneas que operan en España ante los cambios normativos con el uso obligatorio de combustible sostenible de aviación (SAF) y el endurecimiento del mercado europeo de CO2. Advierten que estas dos variables amenazan con disparar sus costes y el precio de los billetes.

La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que reúne a las compañías responsables del 85% del tráfico aéreo en España, ha lanzado esta advertencia este lunes 26 de octubre en Madrid, durante la presentación de sus previsiones para la temporada de invierno.

La paradoja es que el sector vive un momento dulce. Las aerolíneas han programado casi 146 millones de asientos para los próximos meses, un 5,5% más que hace un año, y se encaminan a un nuevo récord de pasajeros. Pero los costes crecientes ensombrecen ese horizonte.

Un combustible hasta 8 veces más caro

El combustible sostenible de aviación se fabrica a partir de residuos, aceites usados o, en su versión sintética (e-SAF), de hidrógeno renovable. Puede reducir entre un 80% y un 100% las emisiones de CO2 a lo largo de su ciclo de vida.

Además, tiene una gran ventaja: se mezcla con el queroseno convencional sin necesidad de adaptar los aviones actuales. Por eso se considera una de las soluciones más eficaces para descarbonizar un sector en el que la electrificación todavía queda lejos.

El problema es el precio. El SAF cuesta entre 3 y 8 veces más que el combustible tradicional y su suministro es limitado, sobre todo el del sintético. Y su uso es obligatorio: el reglamento europeo RefuelEU exige pasar del 2% actual al 20% en 2035.

Qué piden las aerolíneas

El otro frente es el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (ETS). En la práctica, este mecanismo obliga a las aerolíneas a pagar por cada tonelada de CO2 que emiten sus aviones, comprando los llamados derechos de emisión.

ALA reclama que la revisión de este sistema tenga en cuenta el sobrecoste del combustible sostenible. Bruselas ha reservado 110 millones de derechos adicionales para incentivar el SAF, una cifra que la patronal considera claramente insuficiente.

Por ello, pide elevar ese fondo hasta los 500 millones de derechos de emisión. Además, reclama al Gobierno incentivos para favorecer el consumo y la producción de SAF en España y acelerar la transición energética del transporte aéreo.

Vuelos de hasta 5.000 kilómetros

La preocupación aumenta con la propuesta de la Comisión Europea. A partir de 2029, el ETS se aplicaría también a los vuelos que salgan de Europa hacia destinos situados a menos de 5.000 kilómetros de Frankfurt, como Estambul, Dubái, El Cairo o Marrakech.

Según ALA, esta ampliación elevaría sustancialmente la factura medioambiental de las compañías y pondría en peligro el CORSIA, el sistema global de compensación y reducción de emisiones de la aviación impulsado por la OACI, el organismo de aviación civil de la ONU.

La patronal advierte de que la suma de obligaciones medioambientales y sus costes puede restar competitividad a las aerolíneas y poner en riesgo la conectividad aérea, especialmente en países como España, cuya economía depende en gran medida del turismo.

Récord de pasajeros

Pese a todo, las cifras del sector siguen al alza. ALA prevé 145,6 millones de plazas programadas para la temporada de invierno, que va de octubre de 2026 a marzo de 2027. Supone un incremento del 5,5% frente al mismo periodo del año anterior.

Esta evolución da continuidad a un año muy positivo. Hasta septiembre se han alcanzado 257 millones de pasajeros, un 4,1% más que en el mismo tramo de 2025, por lo que la asociación anticipa un nuevo récord histórico al cierre del ejercicio.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha destacado que estas proyecciones confirman que el sector volverá a batir sus propios máximos, pero ha pedido analizarlas con mucha prudencia por las tensiones geopolíticas y el encarecimiento del combustible.

El queroseno se dispara

«Seguimos en una sólida senda de crecimiento que nos sitúa en un escenario propicio para alcanzar cifras récord de tráfico aéreo al cierre de este ejercicio», ha afirmado Gándara durante la rueda de prensa.

«Sin embargo, este contexto está marcado por la incertidumbre derivada de las tensiones geopolíticas y del fuerte encarecimiento del queroseno», añade. Se refiere a la diferencia entre el precio del combustible de aviación y el del petróleo, conocida como crack spread, que se ha disparado.

«Esta situación está reduciendo drásticamente los márgenes de beneficio de las aerolíneas a escala global, sin que exista visibilidad sobre cuánto tiempo se prolongará, lo que añade incertidumbre al sector», recalca el presidente de la patronal aérea.

Sostenibilidad y precio

ALA agrupa a cerca de 60 compañías aéreas que en 2025 transportaron más de 273 millones de pasajeros, de un total de 321 millones en España. Fundada en 1962, incluye a las 10 aerolíneas con más tráfico del país.

La patronal insiste en que el combustible sostenible de aviación es clave para alcanzar las emisiones netas cero en 2050, el objetivo al que se ha comprometido el sector, pero sostiene que esa transición no puede recaer sólo en las aerolíneas.

«El sector aéreo está comprometido con alcanzar las emisiones netas cero en 2050, pero los Estados deben acompañar esta transición ecológica de la aviación para lograr que la sostenibilidad ambiental no se consiga a costa de su sostenibilidad económica. De lo contrario, se pondría en riesgo la asequibilidad de este modo de transporte», ha aseverado Gándara.