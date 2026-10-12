El truco del globo: así es como los campistas protegen sus autocaravanas de los daños del invierno

España cuenta actualmente con 372.500 vehículos de caravaning en circulación, una cifra que refleja el crecimiento sostenido de este sector en los últimos años. De ese total, 244.000 son caravanas, 100.000 autocaravanas y 28.500 campers. Esta distribución evidencia una diversificación de las preferencias de los viajeros, con una presencia cada vez mayor de autocaravanas y campers. Además, la demanda ya no se concentra únicamente en las vacaciones largas, sino que se extiende a escapadas de fin de semana, favoreciendo el uso de estos vehículos durante todo el año.

Uno de los principales impulsores del crecimiento del caravaning en España es el mercado del alquiler. Según datos de ASEICAR, actualmente hay 4.000 vehículos disponibles para este fin, que generan alrededor de 1,6 millones de pernoctaciones al año y dan servicio a más de 164.000 viajeros. Esta modalidad se ha convertido en la principal vía de acceso para quienes desean iniciarse en el caravaning sin tener que realizar una elevada inversión inicial.

El truco del globo que deben conocer los campistas este invierno

Preparar adecuadamente una autocaravana o caravana para el invierno requiere más atención de la que parece a simple vista. El sistema de agua es especialmente sensible a las bajas temperaturas, por lo que resulta fundamental vaciarlo por completo para evitar averías y daños en sus componentes. Un drenaje insuficiente puede provocar grietas en las tuberías, desperfectos en los grifos y acumulaciones de microorganismos en los depósitos.

Aunque utilizar un compresor pequeño permite expulsar el agua que queda en las tuberías, muchos aficionados al caravaning recurren a una solución más sencilla y económica. La técnica consiste en aplicar aire a presión para desplazar el líquido acumulado en las conducciones. En el caso de los grifos, basta con inflar un globo y colocar su abertura sobre el caño para dirigir el aire hacia el interior. Al apretarlo suavemente, el aire sale y ayuda a expulsar las últimas gotas retenidas en el grifo y en el tramo final de la tubería.

Paso a paso

Antes de vaciar la instalación, es importante limpiarla a fondo. Aunque el depósito parezca vacío, pueden acumularse sedimentos y formarse una fina capa de biopelícula en su interior. Para evitarlo, se debe utilizar un producto de limpieza específico para sistemas de agua de autocaravanas, siguiendo las indicaciones del fabricante. El producto debe circular por todos los grifos y, una vez transcurrido el tiempo de actuación recomendado, hay que aclarar bien toda la instalación con agua limpia.

Para preparar correctamente el sistema de agua de cara al invierno, conviene seguir un orden determinado. Primero, hay que desconectar la alimentación eléctrica del vehículo y apagar la bomba de agua. Después, se deben abrir todos los grifos, preferiblemente dejando la palanca en una posición intermedia entre el agua fría y la caliente.

A continuación, hay que abrir el tapón del depósito de combustible y las válvulas de drenaje, además de retirar el cabezal de la ducha para vaciarlo por separado. También es recomendable accionar varias veces la cisterna del inodoro para eliminar el agua restante.

Una vez completados estos pasos, se puede poner en marcha la bomba durante unos instantes para ayudar a eliminar el agua que quede en su interior, siempre siguiendo las instrucciones del fabricante. Como alternativa para expulsar los últimos restos de agua de las tuberías, se puede inflar un globo, colocarlo sobre el grifo y presionarlo suavemente para que el aire empuje el agua hacia fuera.

Durante el vaciado, no hay que olvidar los componentes más pequeños de la instalación, ya que los sifones, los filtros y las válvulas antirretorno pueden retener agua en su interior.

Plazos de la ITV

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha publicado la Instrucción PROT 2026/04, del 11 de marzo de 2026, que sustituye a la PROT 2023/14 y establece nuevos criterios de inspección técnica para determinados vehículos camper. La periodicidad de la ITV no depende de si el vehículo se utiliza para dormir o viajar, sino de la clasificación que figura en su ficha técnica. Los intervalos se rigen por el Real Decreto 920/2017.

En el caso de las autocaravanas homologadas dentro de la categoría M, correspondiente a vehículos destinados al transporte de personas, los plazos de inspección son los mismos que los de los turismos: están exentas durante los cuatro primeros años, pasan la ITV cada dos años entre los cuatro y los diez años de antigüedad y, a partir de la primera década, deben someterse a una revisión anual.

La situación es diferente para las furgonetas camperizadas que aparecen en la ficha técnica como vehículos de categoría N, destinados al transporte de mercancías, bajo la clasificación de furgón vivienda. En estos casos, la periodicidad de la ITV es más frecuente: la inspección debe realizarse cada año hasta cumplir diez años y, posteriormente, cada seis meses. Esta diferencia afecta especialmente a quienes han transformado una furgoneta convencional para convertirla en una camper, ya sea mediante una empresa especializada o por cuenta propia, siempre que la homologación final corresponda a la categoría N.