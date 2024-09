La producción de coches eléctricos en España ha registrado una reducción de los ensamblajes de casi un 50% en el mes de agosto, hasta alcanzar las 8.000 unidades. Una cifra que evidencia la ralentización de la demanda de este tipo de tecnologías en el mercado europeo, ya que más de 90% de los automóviles que se producen en las factorías españolas, se envían a países del Viejo Continente. Esta reducción de la producción de coches eléctricos ha contagiado a la cifra total, que se ha disminuido un 20% en el mismo periodo, hasta acumular cuatro meses a la baja.

Así lo desprenden los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), a los que ha tenido acceso este diario, que reflejan una importante reducción de la producción de coches propulsados por motores 100% eléctricos derivada de la disminución de pedidos de los distintos mercados europeos.

La fabricación de coches eléctricos alcanzó el 9,7% de la producción total en el mes de julio, anotando un descenso de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo mes de 2023. Mientras que, en agosto, la cuota de fabricación alcanzó el 11,1%, con una bajada de 6,2 puntos porcentuales frente al mismo periodo del ejercicio anterior.

Producción de coches eléctricos

En julio se han fabricado un total de 17.853 vehículos electrificados, lo que representa un retroceso del 19,6%, mientras que en agosto se fabricaron un total de 8.162 vehículos, con una notable caída del 48,6%. De estos, en julio, 15.310 unidades se corresponden con turismos electrificados -eléctricos puros BEV e híbridos enchufables PHEV-, mientras que en agosto lo hacen 6.139 unidades, que experimentan descensos del 12,4% y 52,8%, respectivamente, si se comparan con el mismo periodo del ejercicio anterior.

En el acumulado anual, los vehículos electrificados representan el 8,8% del total hasta agosto, con 139.445 unidades, lo que supone una disminución del 25,1% en relación con los ocho primeros meses del 2023.

«Asistimos a un momento complejo para el sector de la automoción, con un mercado europeo con una tendencia a la baja, caída que incide directamente en los volúmenes de producción. Para ser más eficientes, las fábricas producen bajo pedido y sin stocks. Si nuestros principales mercados de exportación como Alemania o Francia caen en ventas, nuestras fábricas se resienten», señala José López-Tafall, director general de Anfac.

López-Tafall ha insistido en que «si no recuperamos el mercado, difícilmente, la producción de electrificados acelerará como debe para tratar de reducir la diferencia de cuota con Europa. A pesar del estancamiento en ventas en el continente, España no logra superar la barrera del 11% de cuota de los electrificados, mientras que la media europea alcanza el 20%». «El futuro de la movilidad pasa por la electrificación y si no se venden vehículos eléctricos en nuestro país, difícilmente se fabricarán aquí», ha advertido el directivo español.

Cuatro meses a la baja

La producción de vehículos en España ha alcanzado los 1,58 millones unidades en el acumulado anual, con un descenso del 1,5% respecto al mismo periodo del 2023. En lo que se refiere al mes de julio, se fabricaron 183.635 vehículos y 73.434 en agosto, una caída del 10% y el 20% respectivamente respecto a los mismos meses de 2023.

Por tipo de vehículo, la fabricación de turismos se situó en 145.956 unidades durante el mes de julio, con un descenso del 9,3% frente al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que la producción en agosto fue de 55.442 unidades, que representa una caída del 22,4% frente al mismo mes del 2023.

Por su parte, la producción de vehículos comerciales e industriales ha experimentado un descenso del 12,7% en julio con respecto a 2023, con 37.679 unidades, mientras que en agosto cayó un 11,9%, situándose en 17.992 unidades.