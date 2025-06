Kia Iberia registra un nuevo récord y cierra mayo como el mejor mes de ventas del año. El fabricante automovilístico surcoreano ha registrado 6.456 nuevas matriculaciones en el quinto mes del año, lo que se traduce en una cuota de mercado del 6% en Península y Baleares. Unas cifras que reflejan un crecimiento sobre mayo de 2024 del 26%, muy por encima de lo que crece el mercado total gracias al éxito de modelos como el EV3 -propulsado por motores 100% eléctricos-.

En el acumulado del año hasta mayo, Kia es la quinta marca más vendida con 27.673 operaciones comerciales, lo que supone un crecimiento de más de un 11% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, mientras que la cuota de mercado se mantiene en un 5,9%.

Por modelos, el Kia Sportage volvió a ser el modelo más vendido por la marca surcoreana el pasado mes con 1.565 unidades matriculadas en el mercado español, lo que le convierte en uno de los modelos más vendidos en el segmento C-SUV. Le sigue el Kia Stonic con 1.297 unidades matriculadas y el Kia Niro con 1.027 ventas en el mes de mayo.

Kia dispara sus ventas con el EV3

No obstante, el Sportage, el Stonic y el Niro no son los únicos modelos de Kia que están cosechando grandes éxitos, si no también cabe destacar los resultados que está registrando la gama 100% eléctrica que ofrece la firma en el mercado español.

En concreto, el Kia EV3, el primer SUV compacto 100% eléctrico del fabricante automovilístico surcoreano, logró en España un total de 507 entregas en el mes de mayo, cifra que sitúa a este modelo como uno de los eléctricos más vendidos en el citado periodo.

Tanto es así que el Kia EV3 se ha convertido en uno de los vehículos eléctricos favoritos de los españoles, al contar con 2.294 unidades ya vendidas desde que comenzara el año y con una cuota del 6,8% en el mercado eléctrico.