Desde el lanzamiento del modelo original en 1955, el Fiat 600 es todo un icono del diseño italiano. Su generación actual, encarnada por un nuevo 600 eléctrico, firmado con el estilo personal del artista dEmo, se exhibe como una obra más en la exposición Ethereal de la Semana del Arte de Madrid, que se podrá visitar del 4 al 17 de marzo en el Hotel Santo Mauro junto a propuestas de creadores como Jaime Monge, Anna Barrachina, Miguel Díaz Belda o Äcondieresis.

dEmo es el nombre de un artista polifacético y sorprendente, autor de obras que están expuestas en su museo favorito: la calle. Una obra que se identifica plenamente con una marca urbana, desenfadada y con un diseño muy cuidado como Fiat. Organizada por The Global Art Company y el Club Social JOMO, Ethereal es una oportunidad única para explorar el presente y el futuro del arte en España conjugando la estética más vanguardista con el clasicismo de los majestuosos salones del Hotel Santo Mauro de Madrid.

Un coche con un diseño atractivo y atemporal que se convierte en toda una obra de arte. Bajo esta premisa, el nuevo Fiat 600 Eléctrico, visto desde el prisma creativo y sorprendente de Eladio de la Mora, más conocido como dEmo, salta de las calles y los showrooms de los concesionarios para participar como uno de los platos fuertes de la exposición Ethereal dentro de la Semana del Arte de Madrid.

Nuevo Fiat 600

El 600 se ha distinguido por reflejar el espíritu práctico y estético del diseño italiano sin perder de vida los placeres de la dolce vita. En el nuevo Fiat 600 Eléctrico, esta filosofía se expresa en su línea, heredera de este clásico del automóvil, y en su gama de colores, que homenajea los grandes paisajes que se pueden contemplar desde los Dolomitas hasta el Mezzogiorno. Naranja Sun of Italy, Tierra Earth of Italy o Azul Sky of Italy son solo algunas de las propuestas.

Fiat by dEmo

Icono del diseño y del estilo de vida mediterráneo, el Nuevo Fiat 600 Eléctrico acude a Ethereal de la mano de del polifacético artista pop y embajador Fiat dEmo. Nacido en Mora (Toledo) en 1960, se ha convertido en una de las grandes figuras del arte pop y urbano en España, además de un coleccionista de arte. Su espíritu creativo e inconformista ha sabido romper moldes y convencionalismos, con una filosofía desenfadada.

Los animales y el color son una de sus grandes obsesiones, con piezas en diversos colores como sus famosos osos de gominola, que han conquistado Miami y adornan plazas de varias localidades de la Comunidad de Madrid). También ha aportado su toque personal a campos como la pintura abstracta o el diseño con dobles lecturas, juegos de colores e iconos que se introducen en la vida cotidiana del espectador. Una filosofía plasmada en lienzos, prendas de ropa, botellas de vino o elementos decorativos, como sus emblemáticas calaveras y Venus de Milo con la nariz roja.

El importe íntegro de la venta de una de las obras de Ethereal irá a parar de la Global Gift Foundation, liderada por la filántropa española Maria Bravo y la actriz Eva Longoria y dedicada a crear un impacto positivo en la vida de niños, mujeres y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.