Continúa el caos por la ayuda a los coches eléctricos. Los compradores que hayan solicitado los incentivos del plan Moves III, que se elevan hasta los 7.000 euros con achatarramiento, no recibirán el dinero tras el acuerdo de derogación de la ley ómnibus, en la que el Gobierno de Pedro Sánchez coló el real Decreto-ley 9/2024, de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte, y de Seguridad Social.

Así lo han confirmado fuentes del sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que ha quedado sin efecto la ampliación de la vigencia del plan Moves III desde el 2 de enero al 30 junio del 2025, por lo que todas las solicitudes realizadas en esa fecha serán rechazadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

«El IDAE ha publicado hoy día 29 de enero de 2025 que las solicitudes que se han efectuado por los ciudadanos para acogerse a las ayudas del Plan Moves III entre los días 2 de enero y 22 de enero no pueden acogerse a tal plan porque el RD ley 9/2024, de 23 de diciembre no habría tenido efecto al no ser convalidado por el Congreso de los Diputados, decayendo la prórroga del plan MOVES III», señalan las citadas fuentes.

En concreto, el instituto dependiente de Sara Aagesen ha anunciado que «el resultado negativo en la votación de convalidación produce la derogación del real decreto-ley y su desaparición del ordenamiento, por lo que ha quedado sin efecto la ampliación de la vigencia del plan Moves III a junio del 2025».

Fin de la ayuda a los coches eléctricos

Además, añade que «en relación con las solicitudes presentadas entre el 2 y el 22 de enero de 2025, la mera presentación de solicitudes no supone derecho adquirido alguno que deba preservarse ante la derogación del citado real decreto-ley, a favor de los peticionarios. Por ende, en este caso concreto, encontrándonos en fase de solicitud, no ha nacido ninguna situación jurídica individualizada (derecho u obligación) susceptible de ser conservada».

«No es posible, por tanto, que se continúen tramitando las solicitudes que se presentaron durante su vigencia, ya que, de ser así, se estarían creando (a posteriori) derechos al amparo de un programa extinto a día de hoy», concluye el anunciado el instituto dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

Ante esta situación, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) ha confesado a OKDIARIO que ya trabaja con el Gobierno para que se apruebe un plan urgente que vuelva a estipular las ayudas a la compra al vehículo eléctrico, al mismo tiempo que incorpore la retroactividad para todos estos ciudadanos que hayan solicitado las ayudas del plan Moves III entre los días 2 y 22 de enero.

Por su parte, la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) ha advertido de una «debacle industrial y económica» en España ante la falta de ayudas para impulsar la demanda de vehículos eléctricos de batería (BEV).

La asociación señala que existe una preocupación por el ecosistema empresarial, industrial, tecnológico y de servicios en España tras el rechazo parlamentario a la ampliación de las ayudas para el vehículo eléctrico, a raíz de la no aprobación del ‘decreto ómnibus’ el pasado 22 de enero en el Congreso de los Diputados. Por lo que reclama a la clase política «racionalidad, altura de miras y acuerdos rápidos» para reactivar un plan de incentivos eficiente, a semejanza del plan Moves III.