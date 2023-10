Alucinante. El camión eléctrico de Tesla bate su récord de autonomía en una prueba real

Un modelo de Tesla, el Semi, que pertenece a la empresa PepsiCo ha llegado a recorrer más de 1.700 kilómetros en una jornada de trabajo, según han podido registrar analistas independientes para el Consejo Norteamericano para la Eficiencia del Transporte de Carga.

Las pruebas están enmarcadas en un programa de dicho Consejo, las cuales se llaman Run On Less, y lo que buscan es conocer mejor la eficiencia de los camiones eléctricos en el mundo real.

No hablamos solo de medir el consumo, lo hacemos del análisis de todos los parámetros que pueden ser de interés para los clientes, el tiempo que pasan cargando, circulando, el tiempo que destinan a cargar, la autonomía por carga realizada o la total durante todo el día.

Una pruebas que han dejado resultados interesantes

Después de las primeras pruebas efectuadas, el camión Tesla ha demostrado que es capaz de hacer el mismo trabajo que un camión convencional, siempre que tenga una buena infraestructura de carga.

Especialmente destacable fue el día 17 del programa, pues en su penúltimo día, llegó a cubrir 1.732 kilómetros en una sola jornada.

En las 24 horas cargó solo tres veces

De igual forma, otra serie de datos de interés, son los que tienen que ver con el tiempo dedicado a la actividad propiamente dicha.

Aun con las recargas necesarias, el Semi estuvo un 71,8% circulando por carretera. Solo llegó a dedicar un 11,1% a cargar y se mantuvo en inactividad el 17% de la jornada. Buena parte del tiempo, un 92,6%, se encontró circulando a una veloidad superior a 80 kilómetros por hora.

Los datos que publicó Run On Less dejaron claro que la unidad del Semi empezó el viaje después de la medianoche con una batería al 95%, con la que pudo recorrer casi 600 kilómetros antes de parar para recargar a las 6.45 AM con un 9% de la batería, que fue la etapa más larga sin hacer recargas.

Una vez realizada la hora de carga, la batería pasó a contar con un 47%. El camión Tesla se movió al poco tiempo, donde recorrió 267 kilómetros más, donde la batería se apuró hasta el 2,6%.

Pasó a cargarse de nuevo hora y media, logrando un 88,6% de carga y se volvió a poner en marcha, al completar del orden de otros 575 kilómetros.

Contando con la batería a un 18%, el camión pasó a tenerse 22 minutos para la recarga del 55,5%, de tal forma que pudo seguir otros 269 kilómetros, en el último recorrido del día.

Terminó por llegar a su destino a la medianoche, justo 24 horas después de haber salido y con su batería al 15% de capacidad.

La mayoría del tiempo su velocidad fue de 100 km/h

Si tenemos en cuenta que la etapa más extensa fue de 600 kilómetros usando el 86% de la batería, se puede pensar que tiene una autonomía de unos 695 kilómetros con carga completa.

Otro dato de gran interés, es que solo tuvo que dedicar menos de 3 horas a las recargas. De todas formas, no hay que olvidar que también hay que tomar un tiempo para el cumplimiento de los descansos pertinentes y que son obligados.