Peugeot renuncia a competir por precio con los coches de los fabricantes automovilísticos chinos y busca convencer a los clientes con diseño, tecnología y sensaciones de conducción. Mientras, marcas como MG, BYD y Omoda continúan inundando los distintos mercados del Viejo Continente con modelos electrificados a precios asequibles.

Así lo ha señalado Alain Favey, CEO de Peugeot, en un encuentro con un grupo reducido de periodistas, entre los que se encontraba OKDIARIO, en el que ha destacado que la marca no espera competir con los fabricantes chinos por el precio de los coches y descarta adoptar la misma estrategia de cara a los próximos años. «Nunca seremos más baratos que los fabricantes chinos, eso no va a ocurrir», ha sentenciado.

Peugeot renuncia a competir por precio con China

«No vamos a ganar por precio; de hecho, en Peugeot no queremos posicionarnos como la marca más barata del mercado y es por esto por lo que tenemos que convencer a los clientes de que el diseño, la tecnología, las sensaciones de conducción y el hecho de ser una marca europea que contribuye a la economía tiene un valor suficiente para justificar un precio algo más elevado», ha explicado el directivo del Grupo Stellantis.

El CEO de Peugeot ha señalado que «hay que destacar que la marca tiene un diseño diferente». «Muchos coches chinos se parecen entre sí, mientras que nosotros apostamos por una identidad propia y creemos que esta es una razón muy importante para que los clientes elijan Peugeot», ha añadido.

«Además, somos una marca europea con más de 100 años de historia; queremos que las personas que compran un Peugeot sepan que están contribuyendo a la economía y al empleo de los europeos y esto es especialmente importante en España, donde tenemos una presencia industrial significativa con tres fábricas del Grupo Stellantis», ha destacado.

Favey ha explicado que Peugeot prepara una respuesta a la presión de las marcas chinas con el lanzamiento de una nueva plataforma, que permitirá reducir los costes de producción en el orden de un 20%. «Tendremos una plataforma muy eficiente para vehículos eléctricos y con menores costes, en este caso se ha concebido solo para este tipo de motorizaciones y por eso se ha optimizado su eficiencia», ha adelantado.

«La innovación es fundamental para nosotros y, por ejemplo, la elección de un volante más pequeño y de una posición de conducción muy específica fue una innovación en su momento y sigue siéndolo. En este sentido, también tenemos una visión de futuro en la que combinamos la tecnología steer-by-wire con pantallas transparentes, una solución muy interesante porque resulta elegante, permite una visibilidad diferente al conducir y ofrece la información que necesitamos en el lugar adecuado», ha explicado Favey.

Negociaciones de Bruselas con Pekín

Preguntado por las políticas europeas para frenar el desembarco de marcas chinas en el Viejo Continente, el CEO de Peugeot se ha insistido en la necesidad de igualdad de condiciones en la competencia, independientemente del origen de los fabricantes. Palabras que llegan en plena negociación entre Bruselas y Pekín para la limitación de los envíos de híbridos enchufables a Europa, ante la caída de las matriculaciones de los fabricantes europeos en este tipo de motorizaciones.

«No sé cómo debe conseguirse y no tengo una opinión concreta sobre las medidas que deberían adoptarse y lo que buscamos es una competencia justa y equilibrada», ha añadido Favey.