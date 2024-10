Belén Junco: "La Reina Letizia tiene matrícula de honor por cómo ha educado a la princesa de Asturias"

Belén Junco (Madrid, 67 años), es periodista, escritora, madre de tres hijos y abuela de diez nietos. Con todo este currículum tiene tiempo para todo. Con 17 años, estando estudiando ya la carrera comenzó a hacer las prácticas en la revista ¡Hola!, propiedad de su familia y ahí ha estado durante cinco décadas contemplando con alegrías y penas, risas y también sinsabores, cómo ha ido evolucionando el panorama de la vida social y del corazón a nivel nacional e internacional. Desde hace un año está jubilada y se dedica a escribir a disfrutar de su familia, el máximo tesoro que reconoce tener.

Un amor de juventud, un embarazo inesperado, un título nobiliario que llega antes de lo deseado, amor, desamor, soledad, trabajo, amistad, aventuras, éxito, solidaridad, celos, pasión…Estos son los ingredientes de la segunda novela de Junco, Las tres vidas de la duquesa de Grosvencer (ed. La Esfera de los Libros). La protagonista es Violet, una mujer fuerte y decidida de alta sociedad que lucha contra el qué dirán de la alta sociedad en la que ha nacido y cuyas circunstancias especiales en la vida la empujan a elegir una vida en soledad como modo de escaparse al mundo de las fingidas apariencias de la sociedad londinense.

«Si tuviera que hacer un paralelismo con alguien de la nobleza española y la protagonista de mi novela, esa sería Marta Chávarri que fue una mujer que se saltó las normas, especialmente en la época en la que fue famosa, a finales de los ochenta y los noventa, pero no me he basado en nadie en concreto para pergeñar ninguno de mis personajes».

Belén Junco sabe perfectamente que la revista Hola es un referente dentro del mundo del corazón. «Siempre nos han llamado el BOE de la crónica de la sociedad, de la espuma de la vida y valoro mucho a la competencia ya que sin ella no existiríamos nadie», explica. «Nuestra forma de hacer periodismo siempre ha sido la misma, blanca y con respeto y con un formato muy determinado: empezamos siempre con unas casas espectaculares y maravillosas, terminamos con moda y en el medio es donde siempre ha habido la actualidad. Así se divide siempre Hola», explica.

«Siempre se nos ha conocido, sobre todo, por estar muy ligados a las monarquías aunque ahora se cuidan muy mucho, son más discretos cuando están en sus vidas privadas, en su tiempo libre ya que en cada ciudadano hay un paparazzi en potencia con los móviles que tenemos». Pero sobre todo, continúa Junco, «lo que siempre funcionan son las bodas y nos gusta mucho darlas con todo, de hecho el número más vendido de la historia de Hola fue la boda de los actuales Reyes, se vendieron en total tres millones de ejemplares en dos semanas, ya que sacamos dos números seguidos dedicados a todos los detalles de la boda.

En cuanto a los royals que mejor funcionan según la veterana periodista y escritora son «Kate Middleton y Máxima, la segunda sobre todo por su simpatía». En cuanto a la Reina de España, Junco considera» que es una gran profesional que está muy bien considerada fuera y dentro de nuestras fronteras y que ha educado muy bien a la futura reina de España, se merece una matrícula de honor». En cuanto a la princesa de Asturias, Belén Junco está de acuerdo en que «será una magnífica reina porque se nota que se cree su papel, que le gusta vestirse de militar, que se siente totalmente comprometida con España, con su papel institucional». Además, agrega, «son una familia real, además de Real, unida, es un hogar auténtico y eso, estoy segura tiene también mucho que ver con el papel de Letizia».

El periodismo de antes frente al de ahora

Belén Junco reconoce que la época dorada del periodismo (años 70 y 80) fue «preciosa, al menos en mi campo, la prensa rosa y en mi revista que era el BOE y no dicho por mí, sino por la competencia. No existía el paparazzismo de televisión, ni existía la crónica rosa en la televisión, eran revistas de 300 páginas porque lo que dábamos no lo conocía nadie. Ahora salimos después de que se haya publicado ya en las redes sociales, en periódicos como este…».

Belén Junco atesora muchos recuerdos profesionales de su etapa en activo que culminó hace un año: «Recuerdo especialmente la muerte de Lady Di porque cuando pasan estas cosas tan inesperadas en gente joven y por accidentes, te impactan especialmente». Junco reconoce que ha habido tres muertes que, como profesional, recuerda perfectamente: «la muerte de Lady Di, la de Stefano Casiraghi y la de John John Kennedy, pero quizás la que más me impactó fue la de ella porque la conocía, era una mujer muy tímida pero a la vez muy cercana y simpática y creo que hizo mucho bien a la corona inglesa en cuanto que la abrió y enseñó el romanticismo».

Belén Junco ha comenzado a escribir ya su tercera novela, habida cuenta de que las dos primeras han sido ambas éxitos de ventas. Reconoce que ahora mismo vive dedicada al mundo literario: «Durante el día leo y recopilo datos y es por la noche cuando me siento a escribir porque es cuando todo está en silencio y además es que soy búho, me gusta la noche para concentrarme». Reconoce que «claro que echo de menos el periodismo, especialmente a mi equipo, pero hay que saber dar paso a las nuevas generaciones y ahora estoy entregada a mi faceta de escritora aunque seré periodista hasta que me muera»; concluye.