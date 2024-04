Primark sorprende con el clon low cost de la toalla que arrasará este verano

Comienza la esperada cuenta atrás para que llegue una de las épocas más esperadas del año: el verano. Ya han ido saliendo los primeros rayos de sol que incitan a poner la mirada en el próximo 20 de junio, fecha en la que arranca la temporada estival. Eso es sinónimo de que ya comenzamos a ver en las tiendas accesorios prácticos a la vez que estilosos para llevar a esas relajantes y divertidas jornadas de playa o piscina. Es por ello que, Primark ya ha lanzado uno de sus productos estrella de la temporada: las toallas.

Pero no se trata de unas cualquiera, sino de un diseño que te teletransportará a la mismísima Costa Amalfitana. Las toallas de rayas han venido para quedarse y la firma irlandesa te va a crear una nueva necesidad Lo mejor de todo es su precio porque cuesta 12 euros cada unidad. Al no tener habilitada la compra online para poder adquirir una deberás desplazarte a una de sus tiendas.

Toalla de rayas verdes de Primark. (Foto: Primark)

Además, entre las opciones que ofrece Primark encontramos varios diseños de rayas, tanto en color azul marino como celeste, pero también en negro y verde. Está toalla está compuesta por un cien por cien de algodón y tiene unas dimensiones de; 180cm x 100cm x 0cm.

Toalla de rayas azul celeste de Primark. (Foto: Primark)

Para su cuidado, la temperatura máxima es de 40 ºC. Se recomienda no limpiarla en seco ni utilizar lejía, ya que eso destrozaría por completo el diseño. Asimismo, en el caso de utilizar una secadora se deberá hacer a baja temperatura para así mantener las cualidades iniciales del producto. No se debe planchar y hay que lavarla antes de usar por primera vez. No hay que olvidar tampoco que, aquellas toallas que sean más oscuras deberán lavarse con la ropa del mismo tono.

Toalla de rayas negras de Primark. (Foto: Primark)

No es la primera vez que podemos encontrar en las tiendas de Primark este tipo de toallas de playa, ya que desde hace varios años apuesta por esta estética noventera para sus diseños más vendidos. No solo el print llama la atención, sino que su suavidad y tamaño hacen que se convierta en un accesorio ideal.

Zara Home

Por otro lado, en Zara Home existe también una alternativa similar a las mencionadas toallas de playa. La firma fundada por Amancio Ortega ofrece un diseño de rayas -blancas y verdes oscuras- de un tamaño de 100 x 180 centímetros y cien por cien de algodón.

Zara ha diseñado una toalla de rayas blancas y verdes. (Foto: Zara)

«Trabajamos con nuestros proveedores para conocer las diferentes instalaciones donde se realizan los procesos de fabricación de nuestros productos. Esto es clave para asegurar el cumplimiento de nuestros estándares sociales y medioambientales. Los siguientes procesos de fabricación de este producto se han desarrollado en: Tejeduría, en Portugal», explican desde la propia página web.