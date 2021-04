Kiwi la fruta amiga o enemiga, estos son sus beneficios y contraindicaciones

Un kiwi a primera hora de la mañana ha cambiado la vida de millones de mujeres en este mundo. La gran cantidad de fibra que posee el kiwi lo ha catapultado a ser un básico en la cesta de la compra, pese a su precio, es una apuesta segura. Recientemente ha salido a la luz su capacidad para evitar trombos, la noticia de que las anticonceptivas pueden provocarlos ha dado también la vuelta al mundo. Pero más allá de estos beneficios se esconden algunas contradicciones que de igual forma que los beneficios debemos conocer.

Contraindicaciones al consumo de kiwi

Cada cuerpo es un mundo y no reacciona de la misma forma a la ingesta de un alimento. El kiwi a pesar de sus múltiples beneficios que, seguro que ya conocemos, también tiene contraindicaciones. No lo podemos comer en algunos casos que quizás no sepamos que existen. Toma nota de las contraindicaciones al consumo de kiwi.

Si eres alérgica al látex no puedes comer kiwi . Los efectos de una alergia pueden ser leves, un ligero sarpullido que quizás no hayas identificado porque sale o de dónde proviene. Podría ser del kiwi, ante cualquier duda, mejor consultar con un especialista.

. Los efectos de una alergia pueden ser leves, un ligero sarpullido que quizás no hayas identificado porque sale o de dónde proviene. Podría ser del kiwi, ante cualquier duda, mejor consultar con un especialista. Puede causarte daño en el esmalte de los dientes . Si tienes problemas de dientes mucho cuidado, al igual que el resto de las frutas ácidas puede causar daño en el esmalte. Es mejor consumirlo con moderación y cuidarse.

. Si tienes problemas de dientes mucho cuidado, al igual que el resto de las frutas ácidas puede causar daño en el esmalte. Es mejor consumirlo con moderación y cuidarse. Contiene vitamina K con lo cual puede reaccionar con los anticoagulantes . Cuidado con esta fruta con algunos medicamentos, en especial si tomamos estos elementos en nuestro día a día. Siempre es mejor consultarlo con el médico o advertirle de cualquier reacción inesperada.

. Cuidado con esta fruta con algunos medicamentos, en especial si tomamos estos elementos en nuestro día a día. Siempre es mejor consultarlo con el médico o advertirle de cualquier reacción inesperada. Los dolores de cabeza pueden ir en aumento . En caso de migrañas por déficit de DAO, es decir, por poca actividad de la enzima Diamino Oxidasa, el kiwi puede producir un aumento de estos molestos dolores hasta en un 80% de los casos, según un estudio.

. En caso de migrañas por déficit de DAO, es decir, por poca actividad de la enzima Diamino Oxidasa, el kiwi puede producir un aumento de estos molestos dolores hasta en un 80% de los casos, según un estudio. No se recomiendan frutas acidas en caso de problemas de ulceras o digestiones pesadas. El kiwi es una de las más ácidas que podría producir un empeoramiento o un dolor además de una digestión más pesada de lo habitual.

A pesar de estos inconvenientes, el kiwi está especialmente indicado en casos de estreñimiento crónico o puntual. La vitamina C que contiene refuerza el sistema inmunológico y es una gran aliada para luchar contra el envejecimiento. Los beneficios del kiwi son enormes, aunque también puede tener sus contraindicaciones.