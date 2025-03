Desde que uso el gloss viral de Mercadona todo el mundo me pregunta qué me he hecho en los labios

Mercadona lo ha vuelto a hacer una vez más. La sección beauty de la conocida cadena de supermercados ha lanzado unos gloss ideales que nos recuerda mucho a los de Dior pero con un acabado que nos gusta incluso más. Son perfectos para aportar ese toque glow a nuestro rostro en cualquier momento del día o de la noche. Se convertirán en tu nueva obsesión y no podrán faltar en tu neceser.

¿Lo mejor de todo? Su precio. Cada unidad cuesta 4,50 euros y puedes encontrarlos hasta en tres tonos diferentes, tanto a través de la página web como en las tiendas físicas. Si quieres un toque de color, pero nada llamativo, tu tono es el número 03, el cherry. Con esta elección tu maquillaje no sólo se verá natural, sino que brillarás con luz propia.

Para quienes quieran aportar más color existe el 02 fucsia y, ahora que la primavera está a la vuelta de la esquina es una opción más que ideal. Y, por último, el 02, que corresponde al naranja. Este es, sin duda, es el tono para las más atrevidas, ya que deja un brillo mucho más potente y colorido que los dos anteriores.

Gloss cherry de Mercadona. (Foto: Mercadona)

Una combinación ganadora

Para añadir más volumen a tus labios y que el efecto se note más, puedes combinarlo con un perfilador de un tono similar para lograr ese resultado final. Primero tendrás que utilizar el lápiz y difuminar a toquecitos para que se integre bien en el labio. Tras realizar el paso aplicarás el gloss que más te guste y ¡voilá!, unos labios de ensueño.

Perfilador beige de Mercadona. (Foto: Mercadona)

Prepara tu piel

Es importante tener en cuenta que, antes de realizar cualquier tipo de make up hay que preparar la piel en su totalidad, no sólo para fijar mejor el maquillaje, sino por nuestra propia salud. En nuestro autocuidado no puede faltar un gel limpiador. Será el paso previo a todo lo que vendrá después. De esta manera, eliminarás cualquier impureza y tu piel se verá mucho más jugosa y lisa.

Después, la aplicación de un tónico no puede faltar para así equilibrar el pH de la piel. Siempre hay que dejar actuar los productos unos segundos antes de aplicar el siguiente. Tampoco puede faltar una crema hidratante que también tendrá que extenderse a la zona de los labios. Una vez hayamos realizado estos pasos, los productos de maquillaje lograrán un efecto mucho más natural y durará más tiempo.