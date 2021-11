Estamos poco acostumbrados a ver a Carolina de Mónaco luciendo estilismos relajados en actos oficiales o semioficiales. Sin embargo, cada vez que las cámaras de los fotógrafos captan a la princesa de Hannover alejada de su faceta institucional es prácticamente imposible pillarla en un renuncio de estilo.

Este fin de semana, la hermana de Alberto de Mónaco ha asistido a un acto en el Garden Club de Mónaco, una institución fundada por Grace Kelly a finales de los años sesenta. Aunque se trataba de un compromiso relativamente oficial, en este caso las circunstancias invitaban a un outfit más relajado y una vez mas Carolina ha vuelto a dar una lección de cómo adaptar su estilo a cualquier circunstancia sin perder un ápice de elegancia.

Apenas un día después del esperado regreso de la princesa Charlene a la Roca tras seis meses en Sudáfrica por las complicaciones de una infección, la que durante este tiempo ha ejercido en gran medida como su suplente se ha trasladado hasta el Club de jardinería del Principado. Carolina ha podido disfrutar de una jornada en la que el buen clima, el sol y las temperaturas agradables han sido la tónica.

Para esta cita, la madre de Carlota Casiraghi ha apostado por un conjunto de vaqueros de corte recto y estilo masculino, ligeramente anchos, de plena tendencia. Una prenda que ha combinado con unas zapatillas en color bis y rojo, una sobrecamisa de ante en color camel y un pañuelo de seda estampado, que le aportaba el toque de sofisticación extra. Además, la hermana de Alberto de Mónaco no ha dudado en llevar gafas de sol, muy adecuadas para una salida al aire libre.

Aunque no es habitual ver a Carolina con looks de este tipo, lo cierto es que sí que suele optar por combinaciones similares cuando no participa en actos oficiales. De un tiempo a esta parte, ante la ausencia de Charlene, ha sido especialmente ella quien más ha apoyado al Príncipe, pero se espera que poco a poco la exnadadora pueda ir retomando su actividad institucional y volver a la normalidad.

Carolina es presidenta de este club desde el año 1982, cuando sucedió a su madre, Grace Kelly, trágicamente fallecida en un accidente de tráfico. Siempre ha estado muy vinculada a las actividades de la institución, de hecho, hace apenas un mes, acudía junto al príncipe Alberto al Concurso Internacional de Ramos, que celebraba su 52ª edición, con el tema central de “El arte culinario en el mundo”.

El Garden Club de Mónaco es una asociación sin ánimo de lucro que fue creada en el año 1968 por la princesa Grace, una gran amante de la naturaleza y, en especial, de las flores. Entre algunas de sus actividades, se encargan de decorar la catedral de Mónaco en el Día Nacional de forma voluntaria, organizar cursos, charlas y otro tipo de cuestiones que guarden algún tipo de relación con el arte de las flores.