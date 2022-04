El mundo del arte y la cultura está de luto. Juan Diego, una de las figuras más destacadas del panorama patrio, ha fallecido a los setenta y nueve años en un hospital de Madrid, donde llevaba unos días ingresado a raíz de una complicada y larga enfermedad.

Han sido muchas las muestras de cariño y mensajes de despedida que en las últimas horas han copado las redes sociales. Por ejemplo, Aisge, la entidad que gestiona en España los derechos de propiedad intelectual de los artistas, ha publicado un emotivo tuit en recuerdo del acto: «Qué triste decirte adiós, queridísimo Juan Diego. Socio, maestro, camarada, amigo. Ejemplo de nobleza humilde, hombre cultísimo que se supo hacer a sí mismo cuando las circunstancias menos acompañaban. Vuela alto, vuela libre. Todo nuestro amor», reza el texto.

Antonio Banderas también se ha despedido del artista con una foto de ambos juntos: «Siempre duele la muerte de un compañero, de un amigo… pero Juan, tu telón cae y nos pilla con el pie cambiado. Realmente no se te olvidará nunca.». Carlos Bardem ha publicado un vídeo con una serie de imágenes en blanco y negro de Juan Diego: «Adiós Juan Diego, adiós con el alma rota. Maestro, actor enorme, amigo, referente de tantas cosas, luchador, hombre cabal, comprometido y solidario. Hoy este país es más pobre. Que la tierra te sea leve». Ana Milán también ha rendido su particular homenaje al actor con un bonito primer plano de Juan Diego: «Nunca me voy a olvidar de ti, amigo. Y aquella noche en Málaga me la guardo en la caja del tesoro. Descansa en paz.»

Era tan maestro Juan que odiaba que le llamaran maestro

Era tan buen actor que se preocupaba más de ti que de el en una escena

Era tan grande que se negaba a perder su niño interior

Hasta siempre amigo

Eres eterno — Hugo Silva (@rastacai) April 28, 2022

Víctor Clavijo ha publicado un extenso hilo en Twitter en el que explica cómo decidió dejar los estudios y dedicarse al mundo de la actuación tras ver interpretar una obra de teatro a Juan Diego: «me dio vergüenza contarle que lo consideré mi inspiración vital para dar el cambio de rumbo a mi vida. Durante el rodaje pude descubrir a un gran compañero, cercano, cariñoso.. Ya no sólo admiraba su talento. Me deslumbró su personalidad». También Hugo Silva se ha despedido del ‘maestro’ en las redes: «Era tan maestro Juan que odiaba que le llamaran maestro Era tan buen actor que se preocupaba más de ti que de el en una escena Era tan grande que se negaba a perder su niño interior Hasta siempre amigo Eres eterno».

Muchas otras figuras también han recurrido a las redes para despedirse del actor, como Lolita Flores, Adrián Lastra, Sole Giménez, Mónica Bardem, Aitana Sánchez Gijón, Bárbara Goenaga y Paula Echevarría, entre muchos otros.

Hasta el madrileño tanatorio de San Isidro se han ido acercando amigos y compañeros de profesión de Juan Diego, para apoyar a su familia en este complicado momento. Entre los rostros conocidos que se han visto en el tantorio han estado la actriz Magüi Mira o los que fueran sus compañeros en Los hombres de Paco, Michelle Jenner, Paco Tous y Hugo Silva.