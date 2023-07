La verdadera (y triste) historia de Ruth Handler, creadora de Barbie

El origen de Barbie

Rompiendo con el concepto de juguete lúdico de la época, Ruth Handler creó una muñeca que podía ser lo que quisiera, inspirándose en su hija Bárbara y con la intención de que las niñas fantasearan con su futuro como adultas. En un mundo dominado por los hombres, la visionaria vio la oportunidad ideal de crear algo novedoso con la mujer como protagonista. Al parecer, fue durante un viaje a Lucerna cuando Ruth se fijó en el escaparate de una tienda que lucía una muñeca llamada Bild Lilli que le sirvió de inspiración. «Las niñas no quieren ser mamás» fue su premisa y creó así un símbolo que ha llegado hasta nuestros días. Un lema que se ve reflejado a la perfección en el filme dirigido por Greta Gerwig.

Un cáncer de mama

En su peor momento laboral -cuando Mattel comenzó a tener grandes pérdidas- Ruth Handler fue diagnosticada con cáncer de mama y, en 1970, tuvo que someterse a una mastectomía. Pero todo fue a peor. Aunque la enfermedad la superó, una investigación apuntó a la creadora de Barbie y a su marido como culpables de emitir informes financieros falsos, expulsándoles de su propia empresa. Pero las piedras que se pusieron en el camino de Handler no mermaron su creatividad, y decidió seguir ayudando a las mujeres, esta vez creando las primeras prótesis mamarias. Su apoyo a la enfermedad la llevó a coronarse como defensora y símbolo en la detección temprana del cáncer de mama en una sociedad en la que no estaba bien visto que la mujer se involucrase en estos temas. Fue entonces cuando el matrimonio fundó otra compañía bajo el nombre Ruthton Corporation, pero el éxito no fue igual. En 1991 decidió vender su empresa y retirarse del foco mediático para disfrutar de sus últimos años de vida en la más absoluta tranquilidad.

Finalmente, Ruth Handler murió a los 85 años en California, después de unas complicaciones a raíz de una intervención relacionada con el cáncer de colon que padecía. Falleció sin ser consciente del legado que había creado, de lo que había ayudado a la sociedad y sin poder ver que, dos décadas más tarde, su nombre sonaría con fuerza en Hollywood con una película en homenaje a su gran invención: Barbie.