El movimiento de Isabel Presyler que aviva los rumores de crisis entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva

Después de varios meses alejados del ojo del huracán mediático, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han vuelto a acaparar todas las miradas. Y es que el empresario ha protagonizado ciertas informaciones que han generado todo tipo de especulaciones sobre si existe una crisis entre ambos. Primeramente, fue visto visiblemente nervioso y alterado, durante el día de San Valentín, saliendo de un hotel de Madrid, sin la compañía de la marquesa de Griñón. Una escena que llamó la atención de propios y extraños. Pero esto no es todo. Recientemente también ha sido pillado por una conocida revista del país junto a dos amigas con las que disfrutaba de una agradable velada en un restaurante de la capital, horas después de visitar ARCO.

Por ahora, ni Tamara ni Íñigo se han pronunciado sobre los rumores de crisis que les rodean nuevamente, pero lo cierto es que, a la espera de que alguno rompa su silencio, Isabel Preysler, madre de la aristócrata, ha realizado un movimiento que podría evidenciar, aún más, la supuesta crisis matrimonial que existiría entre la colaboradora de El Hormiguero y el dueño de Casa Salesas.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva. (Foto: Gtres)

Ha sido la periodista Anna Gurguí la que ha hecho saltar todas las alarmas tras anunciar que la apodada como la reina de corazones ha dejado de seguir a Onieva en su perfil de Instagram. «No sabemos lo que puede estar pasando en la intimidad, pero el caso es que he estado investigando detalles que podrían dar la confirmación de que hay algo más. Y la sorpresa ha llegado cuando he visto que Isabel Preysler ha dejado de seguir en redes sociales a Íñigo Onieva», revelaba desde el plató del programa Ni que fuéramos.

Cabe destacar que, por ahora, el empresario continúa siguiendo a su suegra. Un gesto que hace que el movimiento de Preysler sea aún más significativo. «Esta situación abre un abanico de posibilidades de que algo ha pasado, algo ha visto Isabel Preysler que no le ha gustado o simplemente que se ha enterado de algo», afirmaba. Por otro lado, es importante destacar que la socialité sí que figura entre los seguidores de su otro yerno, Fernando Verdasco, el marido de su hija, Ana Boyer. «Esto confirmaría lo que se lleva especulando mucho tiempo. A Isabel no le gusta Íñigo para su hija», añadía la periodista mencionada.

Iñigo Onieva, Tamara Falcó e Isabel Preysler en la inauguración del restaurante Casa Salesas. (Foto: Gtres)

Las últimas declaraciones de Isabel Preysler sobre Íñigo Onieva

El pasado mes de septiembre, Isabel Preysler acudió a un desfile único de Pedro del Hierro en el Instituto del Patrimonio Histórico Español. A su llegada, no dudó en atender a los medios de comunicación con los que, más allá de hablar de la industria de la moda, también se sinceró sobre su relación con su yerno y las especulaciones que señalan que nunca se han llevado bien. Algo que no dudó en desmentir. «Me llevo muy bien con Íñigo y cada vez mejor», sentenciaba, manifestando que nunca había existido un tira y afloja entre ellos. No obstante, su último movimiento en la red se aleja mucho del significado de estas declaraciones.