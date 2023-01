Gabriel Guevara ha sido uno de los rostros conocidos que no ha querido faltar a la ceremonia de entrega de los Premios Feroz, que se ha celebrado este fin de semana en Zaragoza y que supone la antesala de los Premios Goya. El hijo de Marlene Mourreau y el bailarín cubano Michel Guevara se ha convertido en una de las figuras más populares del panorama nacional. A sus 21 años, ha pasado por series tan conocidas como Skam, Cómo mandarlo todo a la mierda, Tú no eres especial o Culpa Mía. Todas ellas, para diferentes plataformas de streaming.

El intérprete se ha mostrado muy amable con las cámaras de la Agencia Gtres, a las que no ha dudado en atender poco antes de la entrega de los galardones. «Estoy tranquilo, poco a poco, sin pausa, pero sin prisa», ha dicho el actor. Gabriel Guevara que recientemente ha participado en un biopic sobre la vida de Miguel Bosé, ha comentado cómo ha sido este proyecto, en el que se ha puesto en la piel del bailarín Nacho Duato. «Ha sido difícil, pero también emocionante», ha comentado sobre su reciente papel, que considera que ha ido bastante bien: «Creo que ha salido bien y he hecho un buen Nacho Duato» ha asegurado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐕𝐀𝐑𝐀 (@gabrieloxguevaraa)

El joven ha reconocido que no suele recibir consejos de sus padres: «Mis padres están haciendo sus cosas, me decían que fuera constante y profesional», aunque sí que ha dicho que ambos están muy contentos con sus progresos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐕𝐀𝐑𝐀 (@gabrieloxguevaraa)

Aunque por ahora no ha surgido la ocasión, Gabriel Guevara reconoce que no le importaría trabajar en algún proyecto con su madre, Marlene Mourreau, con la que tiene una relación muy especial.»Yo encantado de trabajar con ella, sería un sueño», ha dicho. De hecho, es habitual que comparta en su perfil de Instagram imágenes y posts en compañía de su madre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐕𝐀𝐑𝐀 (@gabrieloxguevaraa)

A sus 21 años, el intérprete está completamente volcado en su carrera y tiene el corazón libre: «Estoy soltero, estoy centrado ahora en mis cosas y en mi carrera», ha dicho. De hecho, ahora mismo no piensa en el amor, aunque no ha dudado en desvelar qué cualidades busca en una chica: «Simplemente ser buena conmigo y que me quiera, pero ahora no estoy pensando en eso», ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝐆𝐀𝐁𝐑𝐈𝐄𝐋 𝐆𝐔𝐄𝐕𝐀𝐑𝐀 (@gabrieloxguevaraa)

Gabriel Guevara está encantado con el momento profesional que está viviendo y aunque reconoce que no tiene ningún sueño pendiente por cumplir, tampoco se cierra ninguna puerta: «Ya estoy cumpliendo un sueño, me gusta lo que estoy haciendo, con eso estoy feliz. Si llego a Hollywood sería fantástico», ha dicho el actor.