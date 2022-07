¿Alguna vez te has metido en la piscina y luego te has dado cuenta de que tu cabello tiene un tinte verde? Este es un problema común entre las personas con cabello claro, rubio o gris, que nadan en cualquier cuerpo de agua, pero se nota con mayor frecuencia en piscinas de agua dulce y salada. La clave para abordar este problema es el tratamiento químico adecuado de la piscina y algunos pasos preventivos que tomemos para evitar que su cabello se ponga verde. ¿Tu cabello ya se puso verde? No te preocupes, te damos ahora las pautas sobre qué hacer si tu pelo se pone verde por el cloro.

Pelo verde por el cloro de la piscina

Hay algunas cosas que puedes hacer para restaurar tu cabello a su color normal, y muchas de estas soluciones son elementos que se encuentran en tu casa o despensa, de modo que si te has dado un baño en la piscina y has salido con el pelo verde, no debes asustarte. Tiene solución aunque antes te explicamos porqué el pelo cambia de color debido al cloro.

¿Por qué tengo el pelo verde?

En realidad, el responsable de que hayas salido del agua con el pelo verde, no es el cloro en sí, sino el cobre, que se introduce voluntariamente o no en la piscina y que precipita la subida del pH.

El cobre puede provenir de tabletas multiacción o de un producto antialgas: el uso continuo sin un intercambio de agua adecuado crea una acumulación de producto listo para precipitar cuando se eleva el pH . Por otro lado, si en el sistema de filtración o calefacción de la piscina hay piezas de cobre o bronce, el agua podría estar enriquecida con este metal debido a la corrosión.

Ahora ya sabes el porqué tu pelo se ha puesto de color verde, pero ¿Cómo lo recuperas? Por suerte existen varios remedios que ahora te contamos.

«Trucos» para recuperar el pelo verde de la piscina