Puppy Eyeliner: Cómo hacer el delineado viral que es además perfecto para levantar párpados caídos

El maquillaje es una forma de arte, y como cualquier arte, está en constante evolución. Las tendencias vienen y van, pero algunas capturan la imaginación de tal manera que se convierten en un fenómeno. El «Puppy Eyeliner» es una de esas tendencias.

Este estilo de delineado, que se ha vuelto viral en las redes sociales y que parecen ser ya una «seña de identidad» en famosas como Olivia Rodrigo e incluso Taylor Swift, no solo es estéticamente agradable sino que también es una técnica perfecta para aquellos que buscan levantar visualmente los párpados caídos. A continuación exploraremos en profundidad cómo lograr este look, desde los productos necesarios hasta el paso a paso para perfeccionar la técnica.

Puppy Eyeliner: Cómo hacer el delineado perfecto para levantar párpados caídos

El “»Puppy Eyeliner» es más que una moda pasajera; es una técnica que ofrece soluciones reales a problemas estéticos comunes, como los párpados caídos. Con su enfoque único, este estilo de delineado no solo mejora la forma del ojo, sino que también crea un efecto visual de elevación, ofreciendo un rejuvenecimiento instantáneo y una mirada más abierta y expresiva gracias a un trazo minimalista que además parece seguir la línea de las pestañas y de alguna manera lograr que el ojo se vea mucho más abierto.

Pero antes de de sumergirnos en el «cómo» hacer este tipo de delineado que ya todas las influencers llevan, es interesante entender el «por qué» detrás del Puppy Eyeliner. Originario de Corea del Sur, este estilo busca emular la inocencia y dulzura de los cachorros. A diferencia del «Cat Eye», que extiende la línea hacia arriba en las esquinas exteriores de los ojos para un efecto felino, el delineado de cachorro o Puppy Eyeliner es descendiente y bastante más corto, siguiendo la curvatura natural del ojo y la línea de las pestañas y dando un aspecto más suave y juvenil.

Beneficios para párpados caídos

Para aquellos con párpados caídos, el delineado tradicional puede ser un desafío. A menudo, la línea del delineador desaparece bajo el pliegue del párpado, haciendo que el maquillaje parezca desordenado o incluso invisible. El Puppy Eyeliner, al seguir la línea natural del ojo, evita este problema y crea la ilusión de un ojo más abierto y levantado.

Materiales Necesarios

Antes de comenzar, necesitarás los siguientes materiales:

Delineador líquido o en gel con punta fina

líquido o en gel con punta fina Espejo

Algodón o hisopos para corregir errores

o hisopos para corregir errores Primer para ojos (opcional)

Es importante elegir un delineador que ofrezca precisión y durabilidad, especialmente si tienes párpados propensos a la grasa o si vives en un clima húmedo.

Cómo aplicar la técnica del Puppy Eyeliner

Comienza con una base limpia y seca . Si lo deseas, aplica un primer para ojos para asegurar que el delineador se adhiera correctamente y dure más tiempo.

. Si lo deseas, aplica un para asegurar que el delineador se adhiera correctamente y dure más tiempo. Coloca un espejo frente a ti de manera que puedas ver claramente tus ojos sin tener que inclinar la cabeza.

frente a ti de manera que puedas ver claramente tus ojos sin tener que inclinar la cabeza. Con el ojo abierto, marca un punto justo donde termina tu línea de pestañas inferior . Este será el punto hacia el cual dirigirás la línea del delineador.

. Este será el punto hacia el cual dirigirás la línea del delineador. Dibuja una línea fina a lo largo de la línea de pestañas superior, comenzando desde la esquina interior del ojo y avanzando hacia el exterior.

comenzando desde la esquina interior del ojo y avanzando hacia el exterior. Al llegar al final de la línea de pestañas, dirige la línea hacia abajo ligeramente, conectándola con el punto que marcaste previamente.

ligeramente, conectándola con el punto que marcaste previamente. Rellena cualquier espacio que haya quedado entre la línea y las pestañas para un look uniforme.

Repite el proceso en el otro ojo , asegurándote de que ambos lados sean simétricos.

, asegurándote de que ambos lados sean simétricos. Con un hisopo de algodón, limpia cualquier error o borde irregular para perfeccionar la forma.

o borde irregular para perfeccionar la forma. Si lo deseas, puedes aplicar una sombra de ojos ligera para complementar el delineado, pero recuerda que el protagonista es el Puppy Eyeliner.

Finaliza con una capa de máscara de pestañas para dar volumen y longitud, lo que acentuará aún más el efecto levantado del delineado.

Consejos adicionales

Si tienes ojos muy redondos o grandes, puedes experimentar con la longitud y grosor de la línea para encontrar el equilibrio perfecto que complemente tu forma de ojo.

o grandes, puedes que complemente tu forma de ojo. Para un look más dramático, puedes extender la línea un poco más allá del punto marcado, siempre dirigiéndola hacia abajo.

No te desanimes si no logras la perfección en el primer intento. Con práctica, encontrarás la técnica que mejor se adapte a ti. Y en el caso de que no haya manera, puedes hacer algo que ya hacen muchas jóvenes que es aplicar el filtro que se creó precisamente en TikTok y que puede servirte de «plantilla» para hacerte este tipo de delineado tal y como vemos a continuación:

El Puppy Eyeliner es más que una tendencia; es una técnica que puede transformar tu look de maquillaje y darte un aire fresco y juvenil. Además, es una solución ingeniosa para aquellos que luchan con los párpados caídos. Con los materiales adecuados, un poco de paciencia y práctica, cualquiera puede dominar este estilo y hacer que sus ojos sean el centro de atención. Así que toma tu delineador y ¡prepárate para conquistar el mundo con tu mirada de cachorro!.