Adelgaza con manzanilla y té verde: cómo preparar esta infusión

Si tienes sobrepeso u obesidad, necesitas perder peso por tu salud. De hecho, no es solo una cuestión estética, como muchos pueden creer, sino que es sobre todo un factor de salud. Tener mucha más grasa de la que debería cargar demasiado las articulaciones, eleva el colesterol, crea problemas con la digestión y el metabolismo. Una infusión con manzanilla y té verde podría ayudarte a adelgazar, veamos los motivos y cómo prepararla rápidamente.

Manzanilla con té verde para adelgazar

Para perder peso, debes reducir las calorías que consumes diariamente y luego también debes quemar el exceso de calorías lentamente. Para ello, es natural que al margen de cuidar la dieta practiques también algo de movimiento y ejercicio. Para todo esto, un nutricionista podrá evaluar la situación de una persona al completo, sus dolencias y necesidades, y hacer un plan de alimentación adecuado. Pero un especialista también sabe cuáles son esos pequeños secretos para poder adelgazar más.

De hecho, hay alimentos que con sus propiedades son capaces de acelerar el metabolismo, quemar más calorías, mejorar la digestión y la absorción de nutrientes. Por ejemplo, una infusión muy eficaz es la compuesta por manzanilla y té verde . Pero veamos todos los detalles a continuación.

Los beneficios de la manzanilla y el té verde

Con la combinación de manzanilla y té verde, puedes mejorar la digestión y ayudar a quemar más calorías para lograr más rápido ese resultado estomacal tan deseado. Para preparar esta infusión basta con una bolsita de té verde y una cucharada o una bolsita de manzanilla. Cuando el agua esté caliente, remoja la manzanilla y el té durante unos 15 minutos.

Puedes añadir un poco de miel si necesitas un sabor más dulce y podrás disfrutar de esta infusión tanto caliente recién hecha, como fría (si la tomas en verano, se puede enfriar más fácilmente con sólo añadir un cubito de hielo).Los expertos aconsejan no exceder las 4 tazas al día de este producto. Como todos los alimentos y bebidas, el exceso tiene efectos secundarios. Si no sueles tomar infusión puedes tomar dos y combinar con alguna taza de café si es lo que sueles beber a lo largo del día. No olvides además beber mucha agua. También te beneficiará.

Obviamente esto no es suficiente para perder peso. Esta es solo una pequeña ayuda extra para incluir en una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. Confía en los especialistas, entiende cómo solucionar tus problemas y con un poco de buena voluntad y compromiso podrás lograr excelentes resultados.