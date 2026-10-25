Vinicius celebra la victoria del Real Madrid en el Clásico

Vinicius Junior también sonríe por la victoria del Real Madrid en el Clásico. El brasileño no pudo ayudar al equipo de José Mourinho por su sanción, pero el brasileño se unió a la fiesta del equipo madridista, reaccionando en sus redes sociales con un mensaje que no ha tardado en ser viral por el momento en el que se encuentra en el conjunto blanco.

A raíz de su expulsión contra el Villarreal, Vinicius tuvo que aceptar el castigo del Comité de cuatro partidos sin poder jugar con el Real Madrid. Eso le impidió viajar al Camp Nou y tener que apoyar desde Valdebebas a sus compañeros en el partido más difícil de la temporada. Gracias al doblete de Kylian Mbappé, los tres puntos fueron el cuadro merengue y el futbolista compartió la crónica del partido en la que se veía al francés celebrando el gol del triunfo.

Es por ello que reaccionó con cuatro emoticonos de una cara llorando de la risa por la gesta del Real Madrid, que tituló el partido como ‘El Clásico es nuestro’. Incluso llegó más allá y escribió otro comentario en el que compartió una foto suya con el Real Madrid luciendo el escudo de las 15 Champions. Una respuesta que llega después de que los de Mourinho hayan dado un golpe sobre la mesa sin Vinicius. Aunque le quedan todavía dos partidos de sanción que hacen que no pueda regresar en Liga hasta después del parón de selecciones, la dupla de Kylian y Diomande hace que el debate sobre la titularidad del carioca esté más caliente que nunca.

Se espera que regrese el próximo 4 de noviembre en Champions contra el AEK en Atenas. Un partido en el que tiene mucho que demostrar si no quiere quedarse atrás en un equipo que ha dado con la tecla para reengancharse por la pelea de los títulos ante un Barcelona que se tambalea.

Vinicius en Instagram 😂😂😂😂 https://t.co/9K6myZcVV1 — ( fan) Real Madrid Fans 🤍 (@Madridismoreal) October 25, 2026