Tebas se reúne de urgencia con el embajador de China ante el riesgo de perder 400 millones por la polémica de Mbappé

La reacción de Javier Tebas ante el riesgo de perder una millonada tras la polémica en China por las palabras de Kylian Mbappé en una entrevista en la que llamó dictador a Mao Zedong ha sido programar de urgencia una reunión con su embajador en España. El presidente de la Liga ha publicado en sus redes sociales una imagen de su apretón de manos con el miembro de la Embajada y ha reafirmado la alianza entre el fútbol español y el país asiático.

El motivo del encuentro de Tebas con el embajador en la sede de la Liga es el temor que existe a que la televisión asiática China Mobile Migu rompa su contrato con el campeonato y deje de emitir los partidos de Primera y Segunda División. Dicho acuerdo fue firmado el pasado mes de agosto después de que la patronal perdiese a su anterior distribuidor en el país asiático.

Entonces, los ingresos, según el propio campeonato, fueron de más de 100 millones de euros al año entre 2018 y 2023 y ahora, según medios especializados, la cifra abarca de 80 a 120 por año. El contrato entre la patronal y Migu se firmó para esta temporada 2026-27 y las tres próximas, por lo que, de caerse, la Liga perdería de 400 a 500 millones, un verdadero agujero económico para el fútbol español.

Tebas publicó también un texto acerca de su reunión exprés con el embajador de China, en el que volvía a señalar a Mbappé, pese al perdón público del jugador horas antes este martes, como culpable directo de la «situación generada» y aclaró que el motivo de ésta era la búsqueda de «soluciones que permitan superar este episodio».

Las palabras de Tebas tras la reunión

«Durante los últimos años, desde la Liga hemos trabajado mano a mano con las autoridades chinas, las instituciones del fútbol, los operadores audiovisuales y las empresas del país para impulsar el crecimiento y la popularidad del fútbol español en China, pero también para contribuir al desarrollo y crecimiento del propio fútbol chino, compartiendo nuestra experiencia, conocimientos y recursos», añadió Tebas en sus redes.

«Queremos que nuestros acuerdos de colaboración, especialmente el convenio estratégico con la Chinese Professional Football League (CFL), vigente hasta 2029, y los acuerdos con China Media Group (CMG), entre otros proyectos conjuntos, sigan siendo un éxito y contribuyan tanto a hacer cada vez más grande el fútbol chino como a acercar nuestras competiciones a millones de aficionados», expresó.

«Una relación construida sobre el respeto mutuo, la confianza y la cooperación que debemos preservar y seguir fortaleciendo. Nuestro compromiso es seguir trabajando juntos para que un episodio individual no perjudique los importantes avances conseguidos ni afecte a los millones de aficionados chinos que siguen nuestras competiciones. China es y seguirá siendo un socio estratégico para la Liga», finalizó el presidente del campeonato español.