El Real Madrid vuelve al Balón de Oro. El club blanco acudirá el próximo lunes a la gala con una representación importante encabezada por Kylian Mbappé, uno de los grandes candidatos a conquistar el premio junto a Harry Kane y Lamine Yamal. La entidad recupera así la normalidad con un galardón del que se había distanciado en las dos últimas ediciones. Londres será el escenario del regreso madridista, apenas un día después del Clásico del Camp Nou.

La ceremonia se celebrará el 26 de octubre en el London Palladium, que toma el relevo de París como sede de la entrega. Allí estará Mbappé para defender una candidatura que le sitúa entre los principales aspirantes al reconocimiento individual más importante del fútbol. El francés comparte protagonismo en la carrera por el trofeo con el delantero del Bayern y el atacante del Barcelona.

El Madrid quiere acompañar a su futbolista en una noche importante. Su presencia tendrá también una lectura institucional después de dos años en los que la relación con el premio quedó marcada por el desencuentro. El regreso supone recuperar un espacio en el que el club ha tenido un protagonismo constante a lo largo de su historia.

La primera señal de ese cambio llegó en septiembre. El Madrid volvió a informar con normalidad de las candidaturas de sus jugadores y publicó las nominaciones de Mbappé, Vinicius, Bellingham y Cucurella entre los treinta aspirantes al Balón de Oro masculino. Un movimiento significativo después del silencio de la edición anterior.

Mbappé encabeza el regreso

La gran esperanza blanca es Mbappé. El delantero viajará a Londres con opciones de conseguir un trofeo que todavía no figura en su palmarés. La competencia será exigente. Kane y Lamine llegan con argumentos para ganarlo y forman junto al madridista el grupo de nombres que concentra buena parte de la atención antes de la ceremonia.

El calendario añadirá un componente especial al viaje. El domingo, Mbappé se enfrentará al Barcelona en el Camp Nou; el lunes, compartirá el escenario del Balón de Oro con Lamine. Dos citas consecutivas de máxima exposición, aunque lo que suceda en el Clásico ya no modificará la elección del ganador: las votaciones están cerradas.

El Real Madrid volverá a tener además varios nombres propios en la lista de candidatos. Junto a Mbappé aparecen Vinicius y Bellingham, mientras que Cucurella figura por una temporada que comenzó en el Chelsea antes de su llegada al conjunto blanco. Las nominaciones reflejan el peso de sus futbolistas en esta edición, aunque el foco principal de la expedición estará sobre el delantero francés.

La herida de 2024

El punto de ruptura llegó en octubre de 2024. El Real Madrid canceló su asistencia a la ceremonia después de conocer que Vinicius no recibiría el premio, que terminó ganando Rodri. La decisión dejó a la gala sin la expedición blanca y abrió una etapa de distanciamiento con los organizadores. El club consideró que el brasileño reunía los méritos para ser reconocido y convirtió su ausencia en una protesta.

En 2025 tampoco hubo representación institucional madridista. Aquella edición llegó además condicionada por el calendario, con el encuentro de Liga contra el Levante previsto para el día siguiente. La ausencia prolongó la distancia y el club mantuvo el silencio en sus canales sobre las nominaciones y el desenlace del galardón.

Este año el escenario cambia. El Madrid ha recuperado la comunicación sobre el premio y volverá a estar presente en la ceremonia con una comitiva importante. Mbappé encabezará ese regreso con la posibilidad de culminarlo levantando su primer Balón de Oro. Después de dos ediciones de ausencia, el club blanco vuelve a la gala con uno de sus futbolistas entre los grandes favoritos.