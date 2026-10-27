El Real Madrid arropa a Mbappé tras perder el Balón de Oro: «Tú eres el más grande del mundo»

Mbappé rozó ganar su primer Balón de Oro. El delantero terminó segundo por detrás de Harry Kane después de una noche en la que por momentos se sentía que podía ser el galardonado en Londres. Un golpe muy duro para Kylian después de quedarse de nuevo a las puertas del trofeo individual más cotizado del mundo. Sin embargo, en el vestuario del Real Madrid han querido arroparle e ignorar el premio, ya que, en Valdebebas, sienten que el francés es el mejor futbolista del mundo.

Al igual que el resto de candidatos, Mbappé fue con la expectación de que podía ser su noche. En los pronósticos tenía muchas posibilidades de ser el ganador, pero las votaciones terminaron dando al inglés el trofeo después de su gran año en el Bayern. Pese a las cifras extraordinarias que culminaron el galo con el Real Madrid y Francia en el Mundial, a su candidatura le faltó un empujón más para tener su primer Balón de Oro.

Kylian lo aceptó con deportividad. Felicitó a Kane en la ceremonia y salió motivado para volver a pelearlo el año que viene. Sabe que todo depende de su éxito en títulos colectivos con el conjunto blanco, y desde Valdebebas hay unanimidad al considerar que no existe mejor futbolista que Mbappé en el planeta: «Eres el más grande», comentaba Diomande en el post de Instagram que publicó el galo en sus redes sociales. «El mejor hermano», escribía Carreras. Hasta su hermano Ethan le envió varios corazones en muestra de respeto y admiración.

Mbappé venía de ser el héroe del Clásico tras marcar un doblete en el Camp Nou. Pero ser el máximo goleador de la Copa del Mundo y de la Liga no fue suficiente para destronar a Kane, que marcó más goles que él, le eliminó en Champions y le quitó el podio con Inglaterra. Un golpe que, en lugar de hundir a Kylian, le motiva más que nunca para volver a pelearle. Y el Real Madrid está con él para que logre uno de sus sueños.