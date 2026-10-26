Mbappé se agarra al ‘efecto Rodri’ para dar la sorpresa en el Balón de Oro

Kylian Mbappé llega a la gala del Balón de Oro con sus opciones disparadas. El delantero del Real Madrid ha protagonizado un movimiento contundente en las estimaciones de Betfair. Y es que, en una semana ha pasado del 4,35% al 22,09%, un incremento cercano al 408% que le sitúa como la principal alternativa a Harry Kane. El inglés conserva el favoritismo, pero el francés gana terreno en el momento decisivo y adelanta a Lamine Yamal.

El movimiento tiene importancia por su magnitud y por cuándo se produce. Con el periodo evaluado ya cerrado, las expectativas alrededor del madridista han cambiado en las horas previas a conocer al ganador. Según este análisis, las nuevas señales informativas han impulsado esa subida. Un escenario que alimenta la incertidumbre, aunque todavía mantiene a Kane claramente por delante.

Conviene precisar el dato: Mbappé no tiene un 408% de probabilidades de ganar. Ese porcentaje refleja el crecimiento respecto a la estimación de hace una semana. Sus opciones actuales, según la compañía, son del 22,09%. Es decir, se han multiplicado por algo más de cinco en apenas siete días.

El francés alcanza así su máximo del año en este seguimiento. Incluso supera el 19,37% que registró el 10 de julio, durante el Mundial, cuando llegó a colocarse como favorito. También se sitúa muy por encima de su media de 2026, que el análisis cifra en el 9,38%. Mbappé nunca había llegado tan alto en las estimaciones de Betfair durante este curso.

El precedente de Rodri

La evolución del delantero del Real Madrid trae a la memoria lo sucedido con Rodri en 2024. Vinicius aparecía como gran favorito, pero las informaciones que trascendieron el día de la ceremonia terminaron anticipando la victoria del centrocampista español. El Real Madrid canceló entonces su viaje a París al conocer que el brasileño no recibiría el premio.

Ese precedente explica parte de la expectación que despierta ahora el ascenso de Mbappé. Las horas anteriores a una gala pueden alterar por completo la percepción sobre el resultado. Sin embargo, una variación en las estimaciones no confirma el sentido de las votaciones ni permite dar por hecho que vaya a repetirse aquella historia.

Lo que sí refleja este movimiento es que el francés ha dejado de ocupar una posición secundaria en el pronóstico. Su candidatura cobra fuerza y se convierte en la principal amenaza para Kane.

Kane resiste y Lamine pierde terreno

El delantero inglés conserva una ventaja considerable. Betfair le asigna un 49,10% de opciones, frente al 22,09% de Mbappé y el 12,05% de Lamine Yamal. El atacante del Barcelona cae al tercer puesto después de que su estimación haya descendido un 57,4% durante la última semana.

Los registros individuales de Mbappé, especialmente su actuación en el Mundial, sostienen una candidatura que vuelve a crecer cuando parecía haber perdido impulso. El francés espera que esos argumentos tengan el peso suficiente para conquistar el reconocimiento individual más importante del fútbol.

Kane sigue en cabeza. Pero Mbappé llega a la ceremonia con un escenario mucho más favorable que hace siete días. El delantero del Real Madrid ha pasado de aspirante lejano a principal alternativa. Y el recuerdo de 2024 añade suspense a una noche en la que espera dar el golpe definitivo.