István Kovács vuelve al Bernabéu para el Real Madrid-Leipzig de Champions

El Real Madrid ya conoce el árbitro que le pitará contra el Leipzig este miércoles en Champions. El rumano István Kovács será el encargado de arbitrar en el Santiago Bernabéu en un partido donde los de José Mourinho buscarán la victoria para mantenerse dentro del top 8 y coger impulso para el Clásico. Un colegiado con un historial peligroso con el conjunto madridista.

Será la sexta vez que Kovács pite un partido del Real Madrid. La última vez, curiosamente, acabó en derrota la temporada pasada en Anfield frente al Liverpool (1-0). Un partido en el que Courtois acabó como el salvador para evitar una goleada, donde destacó un penalti fantasma después de que un balón impactase en la mano de Tchouaméni. Primero se equivocó al decir que estaba fuera del área, y luego el VAR no solo le corrigió en eso, sino que también le mostró que fue involuntaria.

En el resto de ocasiones, el balance es positivo para el conjunto blanco: dos victorias y una derrota. Ganó al Manchester City y al Borussia Dortmund en la temporada 2024/25 y perdió contra los ingleses en aquel 4-3 de semifinales en la 2021/22. El polaco Tomasz Kwiatkowski estará en el VAR para un partido clave en el Real Madrid, que está obligado a ganar después de haber sufrido en Roma la semana pasada y con la alarma de no sufrir lesiones a días de jugar el Clásico.