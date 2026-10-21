Enzo Alves impulsa al Real Madrid al liderato de la Youth League

El Real Madrid tiene gol, tiene futuro y tiene a un Enzo Alves que sigue dando pasos adelante. El delantero abrió el marcador y provocó un penalti en la goleada contra el Leipzig en Valdebebas (5-2), donde los de Álvaro López firmaron su tercera victoria en tres jornadas para colocarse líderes de la Youth League. Nueve puntos de nueve y una pegada demoledora: cinco goles en siete remates a portería. El conjunto blanco castigó cada concesión alemana y resolvió con autoridad un partido en el que también tuvo que frenar los intentos de reacción del rival.

El Real Madrid firmó una primera parte de mucho nivel en Valdebebas, aunque se marchó al descanso con el Leipzig todavía vivo. Los de Álvaro López mandaron con balón, llevaron el peso del encuentro y encontraron el premio a su superioridad con dos buenas acciones ofensivas. El conjunto alemán, por su parte, aprovechó sus salidas a la contra para recortar distancias y evitar que los blancos dejasen el partido encarrilado.

Enzo Alves abrió el marcador en el minuto 14 para estrenarse como goleador en la UEFA Youth League. Yáñez puso un centro medido al área y el delantero apareció para desviar el balón lo justo y mandarlo a la red. Un movimiento de nueve para poner por delante al Madrid y confirmar las buenas sensaciones del arranque. Enzo quería más y estuvo cerca de firmar una acción espectacular con una chilena que se marchó por poco junto al palo.

El segundo llevó la firma de Ciria y tuvo mucho de Carlos Díez. El capitán se inventó un gran pase para dejar a su compañero solo dentro del área y el atacante resolvió con la izquierda en el minuto 24. El Madrid encontraba espacios y castigaba, pero el Leipzig consiguió mantenerse en el encuentro gracias a sus contragolpes, lo que propició el tanto de Langsteiner. Los blancos habían puesto el fútbol y la ventaja. Faltaba rematar el trabajo después del descanso.

Enzo Alves vuelve a marcar la diferencia

El Real Madrid regresó del vestuario dispuesto a ampliar la ventaja y apenas necesitó tres minutos para hacerlo. Álvaro López dio entrada a Sergio Castellón por Alexis Ciria y el cambio tuvo premio inmediato. Caste se sacó un zurdazo desde la frontal directo a la escuadra para firmar el 3-1. Un golazo para dar aire a los blancos y obligar al Leipzig a asumir todavía más riesgos.

Después volvió a aparecer Enzo Alves. El delantero peleó una acción por banda, se internó en el área y llevó al defensor alemán al límite hasta provocar un penalti en el minuto 54. Una jugada de esfuerzo y también de inteligencia para completar una actuación de mucho nivel. Yáñez asumió la responsabilidad desde los once metros y convirtió el cuarto un minuto después. El Madrid ponía tierra de por medio y Enzo volvía a dejar su huella.

El Leipzig, sin embargo, encontró fuerzas para intentarlo. Se hizo con el balón y recortó distancias en el minuto 65, cuando Klapija aprovechó un resbalón de Garrido para batir a Ponce. Los alemanes atravesaban su mejor momento y Álvaro López movió el banquillo. Enzo dejó su sitio a Santamaría en el 70 y el recién incorporado estuvo cerca de marcar nada más entrar, con un remate de zurda que salió junto al palo.

La respuesta definitiva llegó en el 72. Álvaro Rivera se asoció con Company, tiró la pared y resolvió con un disparo cruzado con la izquierda para colocar el 5-2. Una buena combinación para apagar la reacción visitante y cerrar la goleada. Todavía pudo sumarse Lezcano con un remate de espuela que no encontró portería, aunque el lateral terminó viendo una amarilla que le impedirá disputar la próxima jornada. El Real Madrid ya había hecho el trabajo: pleno de victorias y liderato.