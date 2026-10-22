El cariñoso mensaje de Mbappé a Diomande tras su golazo contra el Leipzig: «Mi buen pequeñín»

Yan Diomande está creciendo a pasos agigantados. Este miércoles volvió a ser protagonista con un gol y asistencia en poco más de veinte minutos sobre el terreno de juego. Poco a poco, el nuevo fichaje se va haciendo un sitio en el Real Madrid y ganándose a sus compañeros. Prueba de ello es el cariñoso mensaje que le puso Kylian Mbappé en redes al internacional costamarfileño después de anotar un auténtico golazo frente al Leipzig.

El joven jugador de 19 años colgó un mensaje en sus redes sociales en el que celebraba la victoria en la Champions frente a su ex equipo: «Siempre es especial ver caras familiares de nuevo. Una gran noche en el Bernabéu y otra victoria importante en la Champions League». Mbappé le comentó en la publicación con un mensaje que refleja el cariño que le tiene: «Mi buen pequeñín».

Mbappé ha acogido a Diomande como si fuera su hermano pequeño. Nada más marcar, el francés se fue a celebrarlo con él y levantó varios centímetros del suelo. No era para menos. El gol que marcó el 25 fue de auténtico crack. Brahim se la puso perfecta, directa al pie, y en cuanto recibió, golpeó conforme le vino, sin dejarla botar, y la puso en la escuadra. Un golazo de bandera para redondear la goleada antes del Clásico.

En los últimos partidos ya se está viendo a un Diomande diferente al del comienzo de temporada. Al principio le costó entrar, pero poco a poco se está cogiendo y se ha ganado un puesto en el once del Clásico. En ausencia de Vinicius Jr., sancionado con cuatro partidos por su expulsión ante el Villarreal, el costamarfileño será el recambio elegido por José Mourinho en ese costado izquierdo.

Yan empieza a ser ese jugador diferencial que llamó la atención del Real Madrid este verano y lleva varios partidos a un gran nivel, que le podrían permitir luchar por la posición con Vinicius cuando este regrese. El brasileño no atraviesa por su mejor momento y, como dijo Mourinho, «intocable sólo es el escudo». Es decir, la titularidad hay que ganársela y Diomande está haciendo méritos para ello.