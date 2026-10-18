El Real Madrid tira de épica en el Clásico de filiales y firma un punto insuficiente ante el Barcelona

El Real Madrid B se ha llevado un punto del Clásico de filiales ante el Barcelona. El conjunto blanco ha remontado un resultado adverso en dos ocasiones, en un gran inicio de la segunda parte y, pese a ponerse por delante en el marcador por 3-2, tras una decisión polémica, el partido acabó empate. Tuvieron el tanto de la victoria las de Fernando Maíllo en el tramo final, pero se tienen que conformar con un empate que no les hace abandonar la última posición de Primera Federación.

El conjunto blanco llegaba en última posición, tras la disputa de cuatro jornadas en las que no había conseguido ganar aún. Lo hacía, además, mermado en defensa. No invitaba el rival a ser demasiado optimista, puesto que el Barcelona es el campeón de tres de las últimas cuatro ligas de Primera Federación. Las culés, eso sí, también acudían con múltiples bajas por el Mundial sub-17 y tras un inicio nada bueno, puesto que únicamente sumaban cuatro puntos en cuatro jornadas.

Comenzaba de la peor manera posible el partido para el conjunto blanco. No tardaba el Barça en adelantarse en el marcador, con un tanto obra de Nikoline Nielsen en el minuto 7. Sin embargo, empataban las madridistas con un tanto de Oihane San Martín cuando se llegaba al cuarto de hora de juego en Valdebebas.

La reacción del Barcelona sería de nuevo rápida, puesto que en el 22′ volvían a tomar la delantera. Lúa Arufe era la encargada de poner por delante de nuevo a las azulgranas, que se irían al descanso con ventaja. Le tocaría al Real Madrid remangarse y vaya si lo hicieron de cara a la segunda mitad, aunque lo cierto es que habían sido superiores y habían gozado de mayor dominio, llegando a tener el empate en sus pies, al mandar un balón al palo.

A los cuatro minutos, el Real Madrid empataba el duelo con un tanto de Bea Vélez, mientras que 10 minutos después, Zuazo hacía justicia y ponía el 3-2 en el marcador. Remontaban las madridistas, que sumaban en ese momento su primer triunfo del curso, salían del descenso e igualaban a puntos a su rival. Sin embargo, llegaría el 3-3, por medio de Aissatou Traore. Un tanto en el que parecía haber una falta previa no señalada.

Se repusieron del empate, buscaron el cuarto, pero no llegó. Toko tuvo una oportunidad, pero le negaron el gol sobre la línea, mientras que Zuazo remató de cabeza el esférico a la salida de un córner y se fue por muy poco. Al final, el conjunto madridista saca un punto en un miniclásico que no les permite salir de la última posición. Eso sí, permite que el Real Madrid siga liderando el balance en estos clásicos de filiales, con dos triunfos, dos empates y una derrota.