Robert Redford cumplió 89 años y decidió que, después de 60 años, ya era suficiente: esta película sería su último papel importante

El actor Robert Redford había cumplido 81 años el 18 de agosto de 2025 y decidió que, después de 60 años trabajando en el mundo del cine, ya era suficiente. Por desgracia el actor falleció un mes más tarde, pero parece ser que esa decisión la había tomado años atrás. Ya cuando se estrenó la película la cinta El viejo y la pistola (The Old Man & The Gun) en 2018, el actor advirtió a sus seguidores que esa película tenía que ser su último papel importante. Durante la promoción de la película el actor comentó a Entertainment Weekly que quería terminar su carrera de forma positiva: «Nunca digas nunca, pero he llegado a la conclusión de que esto es todo en lo que respecta a la actuación. Después de esto, trabajaré para mi jubilación. Llevo haciendo esto desde que tenía 21 años. Pensé: bueno, esto es suficiente. ¿Por qué no salir con algo muy alegre y positivo?».

La pena es que el 16 de septiembre de 2025 falleció el actor Robert Redford y el mundo se dio cuenta de que había perdido a una de sus grandes estrellas. Nacido en la localidad californiana de Santa Mónica en 1936, el actor debutó en el cine con la adaptación cinematográfica de Tall Story (1960). El actor había participado en esos años en más de 50 películas y durante su carrera obtuvo un gran reconocimiento y numerosos premios, entre ellos un premio Oscar, un premio BAFTA y cinco Globos de Oro y un premio Cecil B. DeMille.

Una carrera cinematográfica de éxito

El éxito le llegó al actor Robert Reford con la versión cinematográfica de Descalzos por el parque en 1967 que protagonizó junto a Jane Fonda. El siguiente éxito fue su participación en la cinta Dos hombres y un destino (Butch Cassidy and the Sundance Kid) en 1969 de George Roy Hill en la que trabajó por primera vez con el actor Paul Newman.

A partir de ese momento su carrera despegó con películas como El candidato (1972), Las aventuras de Jeremiah Johnson de 1972, Tal como éramos de 1973, coprotagonizada por la actriz Barbara Streisand y El golpe (1973) con Paul Newman. Esta película obtuvo 7 premios Oscar y gracias a ella Robert Redford su primera nominación, como actor principal.

Los siguientes éxitos de Robert Redford fueron la película El gran Gatsby en 1974 que protagonizó con la actriz Mia Farrow y en 1976 Todos los hombres del presidente, sobre el caso Watergate, junto a Dustin Hoffman. En la década de los ochenta destacó con sus papeles dos películas inolvidables Memorias de África (1985) con Meryl Streep, la cual obtuvo siete premios Oscar, entre ellos el de mejor película y Peligrosamente juntos (1986) con las actrics Debra Winger y Daryl Hannah.

En los años noventa triunfó con las películas Sneakers (Los fisgones) (1992), Una proposición indecente (1993) e Íntimo y personal (1996). También sorprendió con su faceta como director que comenzó a ejercer en esa época en cintas como El río de la vida (1992), Quiz Show (El dilema) (1994) y El hombre que susurraba a los caballos (1998) que también protagonizó.

En este siglo participó en las películas Bagger Vance (2000), la cual también dirigió, Juego de espías (2001), La última fortaleza (2001), Una vida inacabada (2005), Leones por corderos (2007), Pacto de silencio (2012), Un paseo por el bosque (2015), La verdad (2015), Peter y el dragón (2016), El descubrimiento (2017), Nosotros en la noche (2017) y Pacto de silencio (2017).

Su última película: El viejo y la pistola

El actor Robert Redford quería terminar su carrera con una película con historia optimista y la elegida fue la comedia El viejo y la pistola. Esta cinta cuenta la historia de un criminal de carrera que a los 70 años decide fugarse de la prisión de San Quintín. Tras esta aventura, decide emprender una ola de atracos a bancos junto a sus socios Danny Glover y Tom Waits. Todo cambia para él cuando un tranquilo detective llamado John Hunt le sigue la pista y no va a parar hasta encontrarle.

El actor también fue el fundador del Instituto Sundance en el que se intentaba dar una oportunidad a las pequeñas producciones y aquellas que tenían un tinte independiente. Allí los aspirantes a directores, los cineastas novatos, recibían una mentoría intensiva y contaba con los comentarios de diversos profesionales del mundo del cine. Por el Instituto Sundace pasaron directores como Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Ryan Coogler y Chloé Zhao y se convirtió una plataforma para el cine independiente. Robert Redford logró protagonizar algunos de los éxitos más comerciales de Hollywood, pero también intentó durante su vida apoyar al cine independiente.