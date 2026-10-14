Primeras imágenes de ‘Miami Vice ’85’: Austin Butler y Michael B. Jordan son los mejores protagonistas que podría tener el remake

Sonny Crockett y Rico Tubbs están de vuelta, encarnados ahora en dos de los actores más reconocidos de Hollywood: Michel B. Jordan y Austin Butler lideran el esperado remake Miami Vice ’83, el cual bebe directamente de la serie de televisión homónima de los 80 que, durante cinco temporadas, protagonizaron Don Johnson y Philip Michael Thomas. Ahora, más de 30 años después de la última temporada del serial policial y dos décadas posterior a la adaptación de Michael Mann con Jamie Foxx y Colin Farrell, Universal Pictures presenta las primeras imágenes del rodaje, generando una gran expectación entre los fans.

Creada por Anthony Yerkovich, la serie se centraba en la actividad de dos detectives encubiertos de la brigada antivicio de Miami, James «Sonny» Crockett y Ricardo «Rico» Tubbs, los cuales se infiltran para combatir desde dentro el narcotráfico, la prostitución y el crimen organizado en el sur de Florida. El encargado en esta ocasión de trasladar la esencia de la serie a un entorno cinematográfico será ni más ni menos que Joseph Kosinski, el responsable de taquillazos recientes como Top Gun: Maverick (2022) y F1: la película (2025). Hace escasos días, el estudio compartió los primeros carteles promocionales del reinicio, con un B. Jordan y un Austin Butler que lucen inmejorables como los nuevos policías de una de las futuras apuestas del cine de acción más estimulantes para los espectadores.

Primeras imágenes de ‘Miami Vice ’85’: Michel B. Jordan y Austin Butler son el casting perfecto

Después de compartir los primeros pósters de ambos, caracterizados como Tubbs y Crockett, la respuesta del público en las redes no ha podido ser más enérgica. La reacción ha sido positiva tanto con las dos instantáneas, con Jordan vestido con una gabardina negra y Butler, enfundado en un traje gris, con un reloj dorado y apuntando con su pistola.

Michael B. Jordan is Tubbs. Austin Butler is Crockett. Miami Vice ’85 – now in production. https://t.co/IU9s8neqVF — Miami Vice ’85 (@miami_vice85) October 12, 2026

Michael B. Jordan, quien interpretará a Tubbs, viene de ganar el Oscar al mejor actor por Los pecadores y a Butler pudimos verle el año pasado trabajando a las órdenes de cineastas de corte autoral, como Ari Aster en Eddington o Darren Aronofski en Bala perdida. Aunque 2027 será realmente su año más mediático, pues de la nominación en las estatuillas doradas lograda por Elvis (2022), la estrella norteamericana estará presente en The Brigands of Rattlecreek, lo nuevo de Park Chan-wook, Heat 2 y el remake de American Psycho que prepara Luca Guadagnino.

Por su parte, Jordan está inmerso en la preproducción de Creed IV, el futuro estreno de El secreto de Thomas Crown, la secuela de Soy leyenda y la adaptación fílmica del videojuego, Battlefield.

Acompañándolos, el elenco de Miami Vice ’85 está repleto de caras conocidas de la industria, como Danny Ramirez, Whitney Peak, Alden Ehrenreich, Camila Morrone, John Leguizamo, Walton Goggins y Edi Gathegi, entre otros.

¿Cuándo se estrenará en cines?

🚨 𝗡𝗘𝗪 – Michael B. Jordan as Tubbs & Austin Butler as Crockett are now on the set of MIAMI VICE ’85 Directed by Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, F1) https://t.co/nAc1dJnOOm — 𝗕𝗼𝗶𝗻𝗸 𝗕𝘂𝘇𝘇 (@BoinkBuzz) October 12, 2026

Universal Pictures ha programado el estreno de Miami Vice ’85 para el 19 de mayo de 2028.