Pocos conocen ‘Titanic II’, la película que llegó a los cines en 2010 sin Leonardo DiCaprio ni Kate Winslet

La mítica cinta Titanic se estrenó en las salas de cine de todo el mundo en 1997 y fue la primera película que logró recaudar más de mil millones de euros en la taquilla a nivel mundial, concretamente obtuvo cerca de 2.200 millones de euros. Lo que muchos espectadores no saben es que en 2010 se estrenó Titanic II, aunque ni estaba dirigida por James Cameron ni los protagonistas son Kate Winslet y Leonardo DiCaprio. En este caso es una película dramática escrita, dirigida y protagonizada por Shane Van Dyke y no es una secuela y cuenta la aventura de una réplica del Titanic que zarpa cien años después del viaje inaugural del barco original para realizar la ruta inversa. Por desgracia, la tragedia se repite esa misma noche.

Hay que aclarar que esta aventura es fruto de la imaginación de sus creadores ya que, al contrario, de la historia del Titanic que está basada en hechos reales, la de Titanic II nunca tuvo lugar. Esta película de misterio y suspense se estrenó en agosto de 2010 en Australia en televisión y recibió numerosos comentarios negativos por parte de los espectadores y la crítica. Pese a estos, también hay que comentar que la interpretación del actor Bruce Davison fue bastante elogiada. Titanic II se puede ver actualmente en la plataforma de streaming Prime Video y, como curiosidad para los fans de esta historia, os recordamos que en 2022 se estrenó Titanic 666 la secuela de terror sobrenatural.

¿De qué trata la película Titanic II?

La historia de esta cinta comienza el 10 de abril de 2012, cien años después de la partida del Titanic en su mítico viaje, en el momento en el que se bautiza un nuevo crucero de lujo de aspecto similar como el Titanic II. El cruce zarpa para comenzar su primer viaje y su objetivo es seguir la misma ruta que el crucero original recorrió 100 años antes, aunque en sentido inverso, es decir de Nueva York a Southampton.

En el crucero van el capitán del barco, Will Howard, papel interpretado por el actor DC Douglas, el diseñador del barco, Hayden Walsh, al que da vida Shane Van Dyke, y las enfermeras Amy Maine y Kelly Wade.

La catástrofe tiene lugar porque debido al calentamiento global se provoca un colapso masivo en un glaciar de Groenlandia y esto desata un gran tsunami. Esta ola gigante lanza un enorme bloque de hielo directamente contra la trayectoria del transatlántico. Aunque la tripulación del barco recibe varios avisos del padre de la enfermera Amy Maine que es un comandante de la guardia costera, el dueño del barco decide seguir adelante ya que está convencido de que debido a la tecnología que se ha utilizado para construir el barco resistirá cualquier situación.

Esto no ocurre porque cuando el enorme bloque de hielo golpea el costado de estribor del Titanic II, tritura el casco, inutiliza los motores y deja bloqueados o inservibles la mitad de los botes que tenían para salvarse. Estos tendrán que luchar para salir con vida de este accidente porque el barco comienza a inundarse y hundirse rápidamente. La única oportunidad para sobrevivir será utilizar una bombona de oxígeno y un traje de buceo que se encuentra en el crucero. ¿Quién se salvará en el Titanic II?

El reparto de esta cinta dramática

El protagonista de esta película, como ya hemos comentado es el actor Shane Van Dyke, que también es el director y el guionista de esta cinta. Este actor es el nieto del mítico Dick Van Dyke e interpreta el papel de Hayden Walsh, el propietario y diseñador del barco.

Además, tienen un papel de peso los actores DC Douglas como el capitán Will Howard, el capitán del barco, Marie Westbrook como Amy Maine, una de las enfermeras del barco y el interés amoroso de Hayden, Michelle Glavan como Kelly Wade, una de las enfermeras del barco y colega y amiga de Amy y Bruce Davison que interpreta el papel del capitán James Maine, padre de Amy y comandante de helicóptero de la guardia costera de los Estados Unidos.

También en el reparto están los actores Brooke Burns como la doctora Kim Patterson, que es una especialista en glaciares, y Josh Roman como Elliot Snipes, el piloto del helicóptero CH-53 Super Stallion del Capitán Maine.

Como curiosidad os contamos que este proyecto fue producido por The Asylum y tuvo un presupuesto muy bajo que no permitió hacer una película a la altura de Titanic. Por ejemplo, en esta nueva película se utilizó el RMS Queen Mary para recrear en las escenas de partida del crucero de Titanic II y en algunos de sus interiores. Este barco se encuentra permanentemente atracado como hotel flotante y atracción turística en la localidad californiana de Long Beach.