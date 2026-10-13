La película de Russell Crowe mejor valorada en 27 años ha sido retirada de 1400 salas de cine y este es el motivo

El actor Russell Crowe tiene ya 62 años, pero se encuentra en plena forma y en uno de los mejores momentos de su carrera. El protagonista de películas como Gladiator, Una mente maravillosa o El dilema ha protagonizado dos películas que se han estrenado en nuestras salas de cine en septiembre: El thriller El último gran golpe de Derrick Borte y el western The Weight de Padraic McKinley con el actor Ethan Hawke. Además, Unabomber, una de las películas protagonizada por Russell Crowe junto a Jacob Tremblay y que se ha lanzado en exclusiva en Netflix el pasado 25 de septiembre, ha alcanzado los 16 millones de visualizaciones en su primera semana en la plataforma de streaming. Esta cifra la ha convertido en la película mejor valorada de Netflix en casi tres décadas y ha puesto a Russell Crowe en el punto de mira de la plataforma y de sus usuarios.

Hay que tener en cuenta que en la última década el actor Russell Crowe ha protagonizado sobre todo películas de género de bajo presupuesto y solo alguna como El exorcista del papa en 2023 ha contado con una buena acogida en la taquilla de nuestros cines. Gracias a estos tres estrenos, El último gran golpe y The Weight en las salas de cine y Unabomber en Netflix, el actor Russell Crowe vuelve a estar en el candelero y está claro que va a dar mucho que hablar durante este otoño.

El western The Weight y la taquilla

Este drama dirigido por Padraic McKinley lleva tres semanas en la cartelera de los cines, pero aunque se estrenó en unas 1.500 salas, según Collinder solo sobrevive en 54. Por ahora The Weight (Oro sin ley) ha recaudado en taquilla unos a nivel mundial En sus tres semanas en cartelera, ha logrado la modesta recaudación de unos 3,78 millones de dólares a nivel mundial, pero no está resistiendo en la cartelera.

Lo curioso es que esta película, sin embargo, cuenta con una excelente valoración del 94% de aprobación por parte de la crítica especializada en Rotten Tomatoes. Para la mayoría de estos críticos este western logra transformar una cruda historia de desesperación en un thriller tenso e impactante. Además, elogian la brillante interpretación del actor Ethan Hawke y la sólida dirección de Padraic McKinley.

En cuanto a los espectadores, sus comentarios son también muy positivos y The Weight ha logrado un 81% de aprobación en el Popcornmeter, que indica la puntuación de la audiencia. Los espectadores han elogiado los duelos interpretativos entre Hawke y Russell Crowe y también el suspense constante de la trama.

Entre las razones que pueden haber afectado a la recepción de la película en los cines puede estar la fuerte competencia en la cartelera ya que su estreno coincidió con la nueva entrega de Resident Evil. También se puede deber a que se trata de un drama histórico y de supervivencia y su tono pausado no ha resultado atractivo para muchos espectadores.

¿De qué trata la película The Weight?

Este western está ambientado en el Oregón de 1933, en plena Gran Depresión, y cuenta la historia de Samuel Murphy , papel que interpreta el actor Ethan Hawke, un hombre viudo que, tras ser desalojado de su hogar, es arrestado, separado de su hija pequeña y enviado a un brutal campo de prisioneros. En ese horrible sitio conoce a Clancy, papel interpretado por actor Russell Crowe, el frío y corrupto alcaide del campamento y le propone un trato de alto riesgo para recuperar su libertad antes de que termine su condena. El alcaide le propone liderar a un peligroso grupo de presos con el objetivo de transportar un cargamento de oro de contrabando a través de los salvajes parajes de Oregón.

Aunque la travesía les resultará complicada por los lugares por los que tendrán que pasar con el cargamento de oro, el verdadero problema surgirá de los choques que mantendrán los propios miembros de este grupo de presos. Poco a poco se irán conociendo traiciones y la situación se irá volviendo más violenta. The Weight, sin duda, una película de supervivencia que explora hasta dónde es capaz de llegar un padre para encontrarse de nuevo con su hija.

Como hemos comentado la película está protagonizada por los actores Ethan Hawke que dará vida a Samuel Murphy, el padre que es capaz de todo por su hija, y Russell Crowe al violento y despiadado alcaide del campo de prisioneros. En este western también tienen un papel de peso los actores Julia Jones como Anna, una fugitiva indígena, Austin Amelio como Rankin, uno de los prisioneros que transportará el oro, Avi Nash como Singh, un inmigrante, y Lucas Lynggaard Tønnesen como Olson, otro de los reclusos.

En el reparto de The Weight también están los actores Avy Berry como Penny Murphy, la hija de Samuel, Sam Hazeldine como el preso Amis, George Burgess como el preso Letender y Alec Newman como George Taggert, un oficial encargado de la supervisión del campamento de prisioneros.