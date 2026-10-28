Patrick Criado confiesa ‘El Hormiguero’ el gran «sacrificio» que ha hecho para su última película

Los actores Patrick Criado y Andrea Ros han visitado el plató de El Hormiguero hoy martes 27 de octubre para presentar Karateca, la nueva película que protagonizan y que se estrena en cines el viernes 30 de octubre. La cinta cuenta la historia de perseverancia de Sandra Sánchez, la campeona olímpica de kárate española.

«·Tiene la épica de ir a por una medalla olímpica, pero tiene todo el dolor que los vivimos en nuestra vida: gente de nuestro alrededor que se pone enferma y por lo que tenemos que renunciar a según qué cosas, gente que nos dice que no valemos lo suficiente; luego tiene toda la historia de amor, la de rivalidad con la compañera japonesa, que Sandra no la ve como rival, porque ella compite contra sí misma», ha respondido Andrea cuando le han preguntado por qué era necesario llevar esta historia al cine.

Cuando Motos les ha preguntado si hay «agoreros» que les desean mala suerte como actores y cómo eso les afecta, Andrea Ros ha declarado:

«Es una constante en la vida. Yo creo que siempre hay gente que, también por protegerte y porque no te decepciones con la vida, te dice que no puedes conseguirlo o gente que no quiere verte en el lugar en el que debes estar».

Hagas lo que hagas, siempre aparece alguien dispuesto a decirte que no lo vas a conseguir #RosCriadoEH https://t.co/HBn1nX3whe — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 27, 2026

Uno de los grandes momentos de la entrevista ha llegado cuando Patrick Vriado ha confesado el «gran sacrificio» que hizo para poder rodar la película Karateka. ¿Qué fue? «Dejar de fumar», ha reconocido el actor. Y es que lo hizo por respeto hacia su preparador físico. «No puede ser que yo esté entrenando con la mejor karateka de la historia, con Jesús del Moral, y después del entrenamiento fumarme un piti», ha reconocido el invitado a El Hormiguero.

Pero el propósito de Patrick no ha llegado a buen puerto. Cuando Motos le ha preguntado si había vuelto a fumar, el actor ha respondido que «sí», pero que lo había vuelto a dejar, pero en los últimos «30 minutos».

Además, durante la película, Patrick ha confesado que aprendió algunas palabras en japonés. Tras el rodaje, ha dicho que decidió quedarse en el país asiático. «Para que veas cómo es la vida. Estaba tan agotado mental y físicamente de lo que había supuesto Karateka que le dije a mi repe que, ya que iba a Japón, iba a aprovechar para quedarme allí. Le dije: No pienso currar a no ser que me llame Almodóvar», ha expresado ante Pablo Motos. Pero el director manchego le llamó para participar en Amarga Navidad y el actor regresó a España.