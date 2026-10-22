Paco González carga contra el Gobierno en ‘El Hormiguero’ por la invasión de Ceuta: «¿Te crees que somos gilipollas?»

El periodista deportivo Paco González ha cerrado la semana de El Hormiguero y ha hablado de su paso atrás en la primera línea de la radio y de una trayectoria de casi cuatro décadas, que empezó con 25 años al frente de Carrusel Deportivo y desde el año 2010 en Tiempo de juego, en la Cadena Cope. El periodista no pasaba por el programa de Pablo Motos desde el año 2012, cuando acudió con Pepe Domingo Castaño para hablar de su programa.

La ‘amenaza’ de Juan del Val

«Venir al programa más visto de la televisión acojona un poco», ha dicho González nada más sentarse en el plató de Antena 3. El invitado ha reconocido que Juan del Val, colaborador del programa, es un gran amigo suyo, pero ha admitido que, antes de ir a El Hormiguero, le ha «amenazado»: «Juan me ha dicho: te van a preguntar de qué equipo eres y si no dices que eres del Real Madrid, entro y reviento el plató». Del Val, entre risas, ha reconocido que era cierto.

Paco González, ha insinuado que, después de más de «cuarenta años disimulando» y aunque siente que su equipo «de sangre» es el Oviedo. que, como dice Juan del Val, «es del Real Madrid, pero que lo «oculta’». «No es tan importante el periodista, sino lo que cuenta el periodista. No me gusta el periodismo de bufanda», ha dicho el periodista deportivo».

«Voy a trabajar bastante menos»

Ante la carta de «agradecimiento» que leyó en su último programa de Tiempo de juego en la Cadena Cope, Pablo Motos le ha preguntado a González si se ha ha retirado de la profesión y el invitado ha aclarado: «He dado un paso a un lado. Sigo en la Cope, pero doy un paso al lado. (…) Voy a trabajar bastante menos».

Hablando de su inminente «paso a un lado» en la radio, el locutor ha querido recordar a su buen amigo Pepe Domingo Castaño, fallecido en 2023. «Mi sueño ideal es que cuando Pepe Domingo dijera que ya no hace más, irme yo con él», comenzaba explicando: «Pepe se nos fue hace tres años y ese momento no era para que yo me marchara».

El momento ha llegado ahora, en 2026; aunque González ha dejado claro que «si él estuviera, seguiría». Unas hermosas palabras que ensalzan la enorme figura que fue Domingo y, sobre todo, la increíble dupla que fueron durante años.

Paco González contra el Gobierno

«Te he hecho dos preguntas y no me has contestado ninguna», le ha recriminado Pablo Motos a su invitado. Éste ha cambiado de tema y ha asegurado que le ha gustado mucho que la semana que viene, el lunes, vaya el presidente de Ceuta, Juan Vivas, a El Hormiguero: «Hay cosas de la actualidad que me revientan».

Ante esto, el periodista deportivo se ha mojado en cuestiones políticas. «A que los políticos nos metan bolas estoy acostumbrado, sobre todo en campaña electoral. Prometen diez cosas y luego cumplen una o ninguna. Yo llevo muy mal las trolas y que saliera gran parte del Gobierno, Marlaska y tal, a decir que no hay demostración de que Marruecos supiera nada (de la invasión a Ceuta). Pasan diez mil personas por la aduana y ¿te crees que el de la aduana está leyendo el Marca? ¿Te crees que somos gilipollas? Marruecos claro que lo sabía».