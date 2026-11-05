Olivier Martinez exige a Halle Berry 214.000 € por sus problemas económicos y ella lo acusa de no trabajar adrede para vivir a su costa

La prolongada e intensa confrontación legal entre Halle Berry y su ex marido, el actor francés Olivier Martinez, ha sumado un nuevo y sonado capítulo económico. Apenas unos días después de que los tribunales alteraran el régimen de custodia de su hijo adolescente, Maceo, el intérprete galo ha presentado una solicitud formal ante la justicia de Los Ángeles para que la actriz ganadora del Oscar asuma cerca de 240.000 dólares (cerca de 214.000 euros) correspondientes a sus honorarios y costes procesales.

De acuerdo con la documentación judicial remitida por la defensa del actor de Infiel, la cifra exigida asciende con exactitud a 240.009 dólares. Este importe se desglosa en algo más de 176.500 dólares en facturas adeudadas a sus letrados y aproximadamente 63.500 dólares reservados para amortiguar los desembolsos que acarrearán las próximas fases del litigio.

Para fundamentar su petición, Olivier Martinez, de 60 años, ha aportado una declaración jurada sobre su delicada situación financiera. El actor asegura atravesar serias dificultades de liquidez y afirma que sus ingresos medios mensuales apenas rondan los 776 dólares. Por el contrario, sus obligaciones fijas alcanzan cerca de 17.500 dólares al mes, mientras que su saldo en cuentas bancarias no supera los 43.000 dólares. Ante este marcado desequilibrio entre su nivel de vida y sus ingresos, sostiene que carece del músculo económico necesario para seguir defendiendo su postura frente al gran patrimonio de Halle Berry.

La disputa de fondo se recrudeció en las últimas semanas con graves acusaciones. El actor solicitó medidas de protección, alegando episodios de agresión por parte de la protagonista de Monster’s Ball hacia el menor, afirmaciones que el equipo legal de Halle Berry desmintió de forma tajante, al tacharlas de falsedades sin base.

Pese a que la magistrada a cargo desestimó la orden de alejamiento temporal por violencia doméstica, sí introdujo modificaciones provisionales en la custodia de Maceo, de 13 años, y otorgó la residencia principal al padre. Además, acotó los contactos de la actriz a visitas diurnas y fines de semana alternos, sin pernoctas. Berry conserva, no obstante, la custodia legal compartida y la potestad decisoria final ante desacuerdos educativos o médicos.

Este choque económico revive quejas anteriores de la actriz. Aunque Halle Berry ya aporta 8.000 dólares mensuales en concepto de manutención -más un 4,3% adicional sobre los rendimientos que superen los 2 millones de dólares anuales- y costea íntegramente la sanidad, escolarización y actividades de su hijo, en litigios precedentes acusó a su ex pareja de mantener un estado de desempleo deliberado para vivir a expensas de sus pensiones. Ahora, la pelota queda en el tejado judicial, que deberá determinar si obliga a la estrella de Hollywood a saldar las minutas de Olivier Martinez.