El nuevo James Bond está a punto de ser elegido: hay tres favoritos y un actor sorpresa que nadie espera

Los fans de las películas de James Bond están esperando la recta final de las audiciones para elegir al nuevo agente 007. Hay que recordar que la última película de la saga Sin tiempo para morir se estrenó hace ya cinco años y los rumores en las redes sociales son de lo más diversos. Según ha confirmado Deadline, vamos a resolver esta incógnita muy pronto ya que Amazon MGM Studios está realizando las audiciones finales esta próxima semana y ya se sabe que hay cuatro actores que participarán en ellas. Según este medio las pruebas de cámara para el papel de Bond habrían comenzado el viernes y se podrían extenderse a la semana siguiente para el grupo final. Se van a hacer al menos cuatro pruebas y, aunque no está confirmado, fuentes internas les ha confirmado los nombres de tres de los cuatro candidatos: Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor.

Hay que recordar que los actores que se han puesto en la piel del agente 007 han sido los siguientes: Sean Connery que interpretó el papeles en 6 películas, George Lazenby, solo en la cinta 007 Al servicio secreto de Su Majestad, Roger Moore en 7 películas, Timothy Dalton en 2 películas, Pierce Brosnan en 4 películas y Daniel Craig en 5 películas desde Casino Royale hasta Sin tiempo para morir. Seis actores diferentes que han aportado su personalidad al agente secreto más conocido del cine. Tendremos que esperar hasta noviembre para saber quién será el elegido para la próxima película.

Los candidatos para la nueva película de James Bond

Según el medio Deadline, como ya hemos comentado, ya se sabe el nombre de tres de estos candidatos a convertirse en el nuevo James Bond: Jack Lowden, Callum Turner y Josh O’Connor. El actor Jack Lowden tiene 36 años y, aunque al principio no sonaba en las apuestas para interpretar este papel, es uno de los que van a participar en las audiciones. A Jack Lowden lo conocemos por sus papeles en las ficciones Dunkerque, Slow Horses y The Tunnel.

También va a realizar las audiciones el actor británico Josh O’Connor que también tiene 36 años y ha demostrado que es un actor polifacético. A este actor le conocemos por papeles tan dispares como los que hizo en las ficciones El día de la revelación, Tierra de Dios o The Mastermind.

El tercero es Callum Turner, que curiosamente tiene también 36 años y para muchos es el favorito y el que será elegido para dar vida al nuevo James Bond. A este actor le conocemos por sus interpretaciones en las ficciones Los amos del aire y Animales fantásticos.

Sobre el cuarto candidato todavía no sabe nada ya que su identidad no ha trascendido por lo que a lo mejor al final tenemos una sorpresa. Aunque nadie lo ha confirmado, en las encuestas también se encuentra entre estos candidatos el actor Jacob Elordi, al que todos hemos visto recientemente en Cumbres borrascosas y La guerra de los últimos. ¿Quién será después de las audiciones el elegido como James Bond?

La nueva película de James Bond

Por ahora lo que sabemos de la nueva película es que será la primera en la que Amazon MGM Studios asume el control creativo total de la propiedad intelectual de 007 después de asociación con la familia Broccoli. El director va a ser el canadiense Denis Villeneuve, que es el responsable de la saga Dune y de películas como Blade Runner 2049 y La llegada. Aunque todavía está dando los últimos remates a la tercera entrega de Dune, se volcará de lleno en la nueva película de 007 cuando termine la postproducción.

También se ha confirmado que el guion está a cargo de Steven Knight, el creador de la serie Peaky Blinders y los productores van a ser Amy Pascal y David Heyman, los cuales supervisarán la producción junto a Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, que han llevado desde el principio la franquicia.

Los productores de la nueva película han explicado que no será una continuación de Sin tiempo para morir, la última de la saga que fue protagonizada por el actor Daniel Craig, La nueva película será un punto y aparte de las anteriores y según el plan inicial los rodajes comenzarán en 2027 y el objetivo es que el estreno tenga lugar en 2028.

Por ahora los seguidores de la saga de James Bond, se tendrán que conformar con ver las películas anteriores. Por eso, si queréis ver una película protagonizada por el agente 007, os recordamos que están disponibles en la plataforma de streaming Prime Video. Lo único os avisamos que a veces las pueden ver los usuarios de Amazon, pero otras están disponibles en alquiler. En la actualidad están todas disponibles en Prime Video desde Agente 007 contra el Dr. No (1962) hasta Sin tiempo para morir (2021).