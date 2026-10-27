Netflix ficha a un tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ para coprotagonizar una de sus grandes apuestas con Jose Coronado

Netflix ha puesto en marcha la producción de su nueva serie policíaca y de intriga, y entre sus nombres principales emerge una figura que nadie vio venir en un papel estelar de estas características: Isaac Díaz Pareja, conocido por su intenso paso por el mítico dating show de Mediaset Mujeres y Hombres y Viceversa. El gaditano se pondrá en la piel del personaje principal de la historia en Jotadé, y compartirá planos y protagonismo directo con un auténtico peso pesado de la ficción española como Jose Coronado.

Jotadé es una miniserie de cuatro episodios producida por MOD Producciones. El proyecto adapta a la pantalla la exitosa saga literaria escrita por Santiago Díaz, y arranca con los acontecimientos narrados en su primera entrega homónima. La dirección corre a cargo de Daniel Calparsoro, uno de los directores españoles más consolidados en el cine de acción y thriller policiaco, responsable de títulos como Cien años de perdón, Hasta el cielo o Asalto al Banco Central. La adaptación del guion está firmada por Isa Sánchez y Daniel Corpas, que han trabajado para trasladar el pulso vertiginoso y oscuro de la novela al formato de ficción televisiva.

En Jotadé, el propio Isaac Díaz interpreta al protagonista que da título a la obra, un inspector de policía de métodos particulares y marcado carácter. Junto a él, Jose Coronado encarna a Hilario Garza, Jaime Lorente (La casa de papel) da vida a Tony Garza y Aura Garrido (El inocente) interpreta a Lucía. La producción cuenta además con la colaboración especial del ganador del Goya Javier Gutiérrez, junto a un reparto de secundarios donde figuran intérpretes como María de Nati, Álvaro Rico, Melania Cruz y Moreno Borja. El rodaje ya ha comenzado en diversas localizaciones españolas, y marca la confirmación de una de las apuestas de género más potentes de la plataforma para los próximos meses.

Antes de que su nombre apareciera en los créditos de una producción de Netflix, Isaac Díaz Pareja era un rostro habitual de la prensa del corazón y de la telerrealidad en España. Gaditano, de 36 años en la actualidad, se dio a conocer cuando compaginaba sus estudios de podología con el mundo de la imagen. Hasta este anuncio, no se le conocía trayectoria previa en la interpretación profesional, sino que su perfil público ha estado centrado exclusivamente en el universo de la telerrealidad y las redes sociales tras su marcha de los platós de Mediaset.

La relación de Isaac con las cámaras se forjó en el plató de Mujeres y Hombres y Viceversa (MYHYV), programa presentado entonces por Emma García. Su debut en el formato se produjo como pretendiente de Liz Emiliano, ex concursante de Gran Hermano. Durante casi nueve meses, Isaac intentó conquistar a la dominicana, y se consolidó como uno de los favoritos indiscutibles del público y de la dirección gracias a su soltura ante las cámaras, que le hizo cobrar protagonismo. Aprovechando el tirón, la dirección del espacio le ofreció en enero de 2014 sentarse en el codiciado sillón de tronista.

Tras cerca de nueve meses recibiendo y conociendo pretendientas, su trono culminó a finales de octubre de 2014 con uno de los giros más recordados de la historia del programa. En lugar de marcharse con una de sus pretendientas habituales, que llevaban semanas esperando su veredicto en plató, Isaac y la tronista del bando femenino, Triana Ramos (conocida en la crónica social por haber sido ex pareja de Kiko Rivera), confesaron que se habían enamorado entre bambalinas. Ambos decidieron abandonar de la mano sus respectivos tronos a la vez, y pidieron disculpas a sus pretendientes.

Tras romper su relación, Isaac decidió regresar al dating show en mayo de 2016 para sentarse en la bancada de pretendientes de Sofía Suescun, con quien tuvo bastante afinidad y protagonizó varios momentos destacados en el plató.

Tras cerrar aquella etapa televisiva, que incluyó más tarde un paso por el concurso veraniego Pasaporte a la isla en 2015, su vida tomó un rumbo apartado de los programas de televisión, hasta que la llamada de Daniel Calparsoro y Netflix lo ha devuelto al centro de todas las miradas, para encabezar una de las grandes producciones del año junto a Jose Coronado.